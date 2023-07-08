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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يرتدى جلبابا وغترة .. حكاية سائح كوري وقع في حب السعودية

السائح الكوري
السائح الكوري

من تطأ قدمه إليها يفتن بجمالها وبالطبيعة الخلابة فيها وبطيبة شعبها، مو بن لي سائح كوري يعيش في المملكة العربية السعودية منذ أن وصل إلى أرضها امتزج بتراثها معبرا عن عشقه وافتتانه بها بارتداءه الزي السعودي. 

من أيام لسنة

الملفت في حكاية مو بن لي أنه عندما قرر زيارة السعودية قصدها بهدف السياحة لمدة أيام فتحول الفترة إلى عام، قائلا خلال تصريحات له مع وسائل إعلام سعودية، " لقد أتيت إلى المملكة بغرض السياحة قبل مايقارب العام والنصف، وكنت كأي سائح أسعى للبقاء لأيام فقط، ولم يخطر ببالي أن هذه الأيام ستتحول أشهر والشهر سيتحول لأشهر والآن أكمل أكثر من 500 يوم قضيتها متنقلاً مابين عدة مناطق، وقد وجدت في المملكة من كرم الضيافة مالا يمكن أن يجده أحد في أي بلد في العالم، إلى جانب الثقافة التاريخية والأثرية للمملكة.

استثمر في الأبل

انبهار السائح الكوري بمشاهدة الأبل وتربيتها في السعودية جعلته شغوفا ومتحمسا لنقل تلك الثقافة والموروث لبلده، حيث قرر أن يستثمر في الأبل قائلا: أجزم بعشق الكوريين لها، فمن يتعايش مع الإبل لايمكن له مفارقتها، وقد رأيت ذلك في نفسي، فأنا في كل مرة أحرص على حضور المهرجانات التي تخصها، وأتتبع أخبارها، ووجودي في مهرجان جادة الإبل بتبوك دليل على ذلك ، حيث شاهدنا كيف يفرح المتسابقون بفوزهم وكيف تتم المنافسات، والجميع في هذا المكان سعيد.

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