تحسين الأحوال المالية للمعلمين| كيف صدر بيان التعليم العاجل في هذا الشأن

حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنجازات عديدة في ملف التنمية المهنية لـ المعلمين وللإداريين وتحسين الاحوال المالية الاجتماعية لهم.

وفي هذا الإطار .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا أعلنت خلاله عن أبرز ما تم إنجازه في ملف التنمية المهنية للمعلمين وللإداريين وتحسين الاحوال المالية الاجتماعية لهم



إنجازات التنمية المهنية للمعلمين والاداريين



- تدريب عدد(827,639)ألف معلم بالصفوف الأولى على نظام التعليم الجديد، وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

- تدريب عدد (204,493) من الكوادر الإدارية بالمدارس،وذلك في الفترة من يونيو 2014وحتى تاريخه على مجموعة من البرامج التي من شأنها دعم أداء الإدارة المدرسية.

- عدد المعلمين المتدربين على أساسيات التوجيه الفني (2187) معلم.

- عدد المتدربين على برنامج تطبيقات الإدارة التربوية لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية (556) متدرب.

- عدد المتدربين على برنامج التسكين على الكادر (1309) معلم.

- عدد المتدربين على برنامج رفع مستوى الأداء المهني لمعلمي اللغة العربية (27,733) متدرب.

- عدد المتدربين على برنامج رفع مستوى الأداء المهني لمعلمي اللغة الإنجليزية (22,290) متدرب.

- عدد المتدربين على برنامج رفع مستوى الأداء المهني لمعلمي العلوم (15,653) متدرب.

- عدد المتدربين على برنامج تنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية (14,844) متدرب.

- عدد المتدربين على برنامج تنمية مهارات معلمي الرياضيات (22,837) متدرب.

- عدد المراكز التدريبية التي تم اعتمادها (3)مراكز.

- عدد الحقائب التدريبية التي تم اعتمادها(15) حقيبة.

- عدد ورش العمل لتحليل البرامج التدريبية (3) ورشة.

- عدد ورش العمل لإعداد أدوات التقييم (20) ورشة.

- عقد تدريب على برامج متنوعة بإجمالي (14100) متدرب.

- عدد المتدربين الحاصلين على الشهادات الدولية لبرامج ((Cisco(1000) متدرب.

- تدريب عدد (70 ألف) معلم على برامج الترقي ضمن السلم الوظيفي لمستويات كادر المعلمين-برامج التسكين على الكادر online بالأكاديمية المهنية للمعلمين.

- تدريب عدد (2500) من الأخصائيين والمعلمين على التعامل مع ذوي الإعاقات البسيطة بمدارس الدمج، وعدد (1000) كشاف للموهوبين، وعدد (9000) معلم على لغة الإشارة وطريقة برايل.

- عدد القيادات التعليمية التي تم تطوير قدراتها من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية (786) متدرب.

- تنمية مهنية لعدد (54,299) معلمة للتعليم المجتمعي،وعدد (2484) قيادة.

- منح شهادات الصلاحية اللازمة لوظائف التعليم لعدد(119.597) معلم.

- التنسيق مع الكلية الحربية وجامعة عين شمس نحو تدريب عدد (1000) معلم لمدة ستة شهور، للحصول على دبلومة في الإدارة التربوية والأمن القومي؛ لتأهيلهم للعمل كمديري مدارس.



إنجازات تحسين الأحوال المالية الاجتماعية



قام مجلس النواب بإقرار حزمة من المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم على النحو التالي:



- يستفيد منها (٢,١) مليون بقطاع التعليم قبل الجامعي العام بتكلفة (٦,٦) مليار جنيه.

- إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم.

- زيادة بدل المعلم: (٥٠٪) من قيمة هذا البدل في 30/6/2020

- ̵زيادة حافز الاداء الشهري: (٥٠٪) من قيمة هذا الحافز في 30/6/2020.

- زيادة مكافأة الامتحانات: (٢٥٪) من قيمة المكافأة المقررة في 30/6/2020

- حافز إدارة مدرسية شهري = ٢٥٠، ١٥٠ جنيه للمدير والوكيل.

- توسط الزيادات الشهرية للمعلم يتراوح من ٣٢٥ الى ٤٧٥ جنيه بخلاف حافز الادارة المدرسية.

المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات



اهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمعلم وتنميته المهنية وامتلاكه للمهارات اللازمة على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث أن انتقاء واختيار المعلمين في مصر حاليا يتم وفقا لعدد من المعايير بهدف الارتقاء بالكوادر التعليمية في إطار تطوير المنظومة التعليمية ككل، وذلك من خلال امتلاكهم المهارات المهنية والمعارف والقيم والسلوكيات المهنية السليمة، فضلا عن قدرتهم على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعلم المختلفة والحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والتكنولوجيا وغيرها من الأدوات العلمية والتربوية.



انطلقت المبادرة الرئاسية لتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع ٣٠ ألف معلم سنويًا، حيث يتم انتقاء المعلمين عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية هي: المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوى والاتصالات.



بلغ عدد المتقدمين لوظيفة معلم في مسابقة الدفعة الأولى ١٤٠ ألفا، فى حين أن الوزارة طلبت تعيين ٣٠ ألف معلم، تم توزيعهم على التخصصات بداية من مرحلة رياض الأطفال الى الصفوف الثلاثة الأولى فى المرحلة الابتدائية، كم أن من بين ال١٤٠ ألف متقدم كان هناك ١١٠ ألاف فقط أوراقهم سليمة، ودخل الى الامتحان ٩٥ ألفا، اجتاز منهم الاختبار بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ٢٨ ألفا، وبالتالى أصبح لا مجال للواسطة أو المحسوبية فى تعيين المعلمين نتيجة للحوكمة.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل برنامجين تدريبيين للمعلمين الذين اجتازوا الاختبارات، الأول برنامج تأهيل تربوى للتعلم النشط مدته ٤ أيام والبرنامج الثانى خاص بالتدريب واللياقة البدنية والذهنية الهدف منه تدريب المعلمين على تحمل الأعباء الجسدية أثناء العرض والشرح داخل الفصول وأيضا لتثقيفهم وتعريفهم بالمشروعات القومية التى تقوم بها الدولة باعتباره جزءا مهما الولاء والانتماء للمعلم، ثم بعد ذلك يتم إحضار المعلمين الجدد إلى الأكاديمية العسكرية لاستكمال إجراءات الكشف الطبى والرياضى وعمل كشف الهيئة، مما يؤكد وجود آلية لانتقاء المعلمين فى مصر تتميز بالجودة والحوكمة واختيار الأكفأ دون وساطة أو تدخل بشرى.



كما قامت وزارة التربية والتعليم بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد، عقب اجتيازهم الاختبارات التي تتم من قبل الأكاديمية العسكرية وتقديم مسوغات التعيين، طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز.