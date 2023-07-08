عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

بعيدًا عن حديث قانون العقوبات بشأن حماية حق الإنسان فى حرمة حياته الخاصة والتي أكد عليها الدستور المصري، سوف نتناول فى هذا المقال الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع والمنصوص عليها فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وباعثنا فى ذلك أن حرمة الحياة الخاصة حق مصون لا يجوز المساس به ولا يجوز للغير التلصص على مكنون أسرار غيره والوصول إليها بطريقة غير مشروعة ليس من ناحية القانون فقط بل بما يتنافى مع الأخلاق وتعليمات الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى..

ولنا فى حديث سيدنا محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  دستوراً فى حماية العرض والسمعة وذلك فى خطبة الوداع "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه"، وهذا ما أكده ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقال "لا يجوز تعريض إنسان للتدخل فى شؤونه الخاصة ولا فى شؤون أسرته أو مسكنة أو رسائله بغير مسوغ قانوني ولا يجوز الاعتداء على شرفه وسمعته، ولكل إنسان الحق فى الإحتماء بالقانون من مثل هذا التدخل او الاعتداء".


وفى ذات السياق تضمنت أحكام المادتين (25)، (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، فيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بمعلومات أو أخباراً أو صوراً وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة هذا بخلاف تجريم أفعال كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


وفى النهاية »بات التأكيد بعيدا عن حديث القانون على مقولة الشاعر أحمد شوقي فى قصيدته الرائعة "إنما الأمم الأخلاق" ونأخذ منها تحديدا قوله إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلاً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

أول رد فعل من كهربا بعد أنباء رحيله عن الأهلي

موضوعات متعلقة

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

ترشيحاتنا

نظام المدفوعات الأفريقي .. يوفر 5 مليارات دولار| ويحمل بشرى للجنيه المصري

سيحتاج لقرض .. مفاجأة غير سارة عن سعر هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max

ثلاث نجوم| قرار من كولر يجبر هؤلاء على الرحيل من الأهلي (ايه الحكاية)

658 ألف فدان.. أحمد موسى يزف بشرى سارة عن واحة سيوة|فيديو

بأقل سعر .. اركب سيارة يابانية "زيرو" أوتوماتيك |صور

حسام عبد الغفار يكشف تفاصيل مبادرة 100يوم صحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على طرق علاج مسمار القدم بالأعشاب

أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة |شاهد

مخاطر الفلاتر على الصحة.. شركة مياه الشرب تحذر: مزرعة بكتيريا وتسبب كوارث

بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

فيديو

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ