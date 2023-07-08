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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول صيني يشيد بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين.. ويتوقع مستقبلاً مشرقاً للبلدين|صور

صدى البلد

قال المدير العام للإدارة المحلية لمدينة دونج ينج، يو هونج بو، إن مصر والصين دولتان ذات حضارة عريقة، حيث تربطهما علاقات صداقة تاريخية.

وأضاف يو، خلال كلمة ألقاها، اليوم السبت، خلال مؤتمر الترويج لمدينة دونج ينج الصينية بعنوان "حضارة النهر العظيم-مصب النهر الأصفر، أن مصر هي أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقة دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب عن سعادته لحضوره للقاهرة المدينة الأعظم والأقدم في المنطقة، مؤكدًا، أن القاهرة مدينة عريقة وشابة وكذلك دونج ينج، التي تعتبر 2 أكبر حقل نفط في الصين، كما تشتهر بمصانع البيتروكيماويات وغيرها.

وتابع يو هونج بو، نهر النيل مهد الحضارة المصرية القديمة والنهر الأصفر مهد الحضارة الصينية القديمة، لذلك انطلاقاً من موقع المدينتين المتميز يسعدنا اكتشاف آفاق للتعاون المشترك.

وفي ختام كلمته، أعرب المدير العام للإدارة المحلية لمدينة دونج ينج، عن سعيه لدفع العلاقات الثقافية والسياحية بين مصر والصين في المستقبل.

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