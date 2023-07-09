الاتفاق السعودي: محمد صلاح ليس في حساباتنا

قال حسام الدين بدير، مدير قطاع تطوير الأعمال في نادي الاتفاق السعودي، إن الكرة السعودية، تواكب التطور بالتعاقد مع أسماء كبرى على مستوى اللاعبين والمدربين

وأضاف حسام الدين بدير، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، : " دعم الرياضة جاء ضمن خطة التطوير العامة في المملكة السعودية على كافة المؤسسات، و وزارة الرياضة السعودية تتابع بتقارير دائمة خطوات تنفيذ خطة كل نادي للتطوير".

وواصل :" نملك 37 لعبة بخلاف كرة القدم داخل نادي الاتفاق السعودي،ولم نفاوض جيرارد بسبب إسمه فقط ولكن لأنه يواكب خطة نادي الاتفاق للتطوير".

وزاد :" جيرارد مدرب مميز ونجح في التتويج بالدوري الأسكتلندي بدون هزيمة، ووجهنا دعوة لجيرارد لزيارة المملكة السعودية والنادي ثم بدأت المفاوضات، وجيرارد كان يهتم بكافة التفاصيل في المملكة سواء على مستوى المدارس أو المستشفيات قبل تدريب الاتفاق".



وشدد :" تعاقدنا مع ستيفن جيرارد لتدريب الاتفاق السعودي لمدة موسمين، و نستعد للإعلان عن التعاقد مع إثنين أو ثلاثة لاعبين كبار خلال أيام قليلة، وهدفنا واضح.. نستهدف التتويج بكاس الملك وحجز مقعد آسيوي مع نهاية الموسم القادم".

وأضاف :" محمد صلاح ليس في حسابات نادي الاتفاق للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، ولم يسبق لنا التواصل مع محمد صلاح لسؤاله عن موقفه من الانضمام للاتفاق السعودي، وعدد رعاة نادي الاتفاق السعودي زاد في موسم واحد من 5 إلى 13 راعي".