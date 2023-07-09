مي كمال تحيي حفلا غنائيا في الأوبرا.. 19 يوليو الحالي

تحيى المطربة مى كمال ابنة الفنانة عفاف راضى حفلا غنائيا فى دار الأوبرا يوم 19 يوليو الحالى على المسرح المكشوف.

وتقدم مى كمال مجموعة من الأغاني التى تنال اعجاب جمهورها منها القديم والحديث كما تقدم مجموعة من اغانى والدتها.

يذكر أن مي كمال طرحت منذ فترة أحدث أغنياتها بعنوان "ماله القمر" وهي أغنية من الفولكلور السوداني، حيث قدمتها برؤية موسيقية جديدة.

وتم تصوير الأغنية في محافظة الفيوم مع المخرج هشام الحلو ومدير التصوير ماجد مكرم والمدير الفني كريم عثمان.

مى كمال

وكانت مى كمال تحدثت من قبل عن مشوارها الغنائى فى إحدى البرامج التليفزيونية قائلة : “بعمل الأغاني الخاصة بتاعتي واكتشفت إن ده الطريق لا مفر مع الوقت وأن ده الي بحبه”.

وتابعت مى كمال :"بعمل كل جهدي عشان أشق طريقي بكل الطرق الممكنة ومبسوطة بالي بعمله".

وذكرت مى كمال أنها تتمرن في المنزل باستمرار وبشكل أكبر من أي وقت سابق موضحة : "بتمرن على طول وبشكل أكثر كثافة قبل الحاجات المهمة زي إفتتاح الدوم وكل حدث لازم يكون له اهتمام وأنا أحب دائماً أركز في كل التفاصيل وده زي ماما بالضبط".

وعن سر اختيارها أن تكون بدايتها الفنية بغناء أغنية ياعيني يالالي ياروحي يالالي للفنان محمد منير قالت مى كمال : "أغنية شعبية وقريبة لقلبنا ومصرية وكل الناس بتحبها وتتمايل معاها بمجرد سماعها".

وحول حرصها في إحياء حفلاتها بإرتداء الازياء المصرية من سيوه وأسوان قالت مى كمال : طبعاً عشان عندنا في مصر حاجات جميلة وتراث وثقافة وكل حتة في مصر فيها ثقافة وفن.. كل مصر فن في الرسوم وكل حاجة ولازم أخد من هذا التراث وحي لحياتي”.