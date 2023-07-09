في ذكراها.. الاسم الحقيقي للفنانة نور الهدى وسر ضرب والدها لها

يحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة نور الهدى التى قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء على مستوى الغناء أو التمثيل لتظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى بأعمالها الخالدة.

ولدت الكسندرا نقولا بدران، الشهيرة بالفنانة "نور الهدى" فى تركيا عام 1924، ثم انتقلت مع أسرتها إلى لبنان، وظهرت في الأربعينيات من القرن الماضي واستطاعت بما تمتلكه من صوت شجي أن تكون قاعدة جماهيرية كبيرة نافست بها كبار المطربين في ذلك الوقت أمثال كوكب الشرق وليلى مراد وأسمهان.

نور الهدى ويوسف وهبى

اكتشف نور الهدى الفنان الكبير يوسف وهبى فى سوريا عام 1942 وأشركها عام 1943 في فيلم من بطولته وإخراجه وهو فيلم "الجوهرة" ثم أطلق اسمها الفني لتغدو بعد ذلك "نور الهدى" وعندما تألقت ونجحت في هذا العام، بدأت العروض تتهافت عليها حتى وقفت أمام كبار النجوم، ومثلت مع أنور وجدي وفريد الأطرش ومحمد فوزي ومحسن سرحان وعبد العزيز محمود وعملت مع العديد من الملحنين مثل رياض السنباطي عبد الوهاب القصبجي.

كان تألق نور الهدى في هذا الوقت القياسي سببا لغيرة بعض الفنانات المصريات من هذه الفتاة الصغيرة الآتية من بيروت لتسرق منهن بريق ووهج الشهرة، أبرزهن ليلي مراد ورجاء عبده وكوكب الشرق أم كلثوم، إلى أن صدر قرار بعدم تجديد إقامتها في مصر كما قامت مصلحة الضرائب بمنعها من تقديم أي حفلات خارجية بالقاهرة والاكتفاء بغنائها في الأفلام فقط.

لم تستطع نور الهدي الصمود أمام هذا التيار الجارف الذي تزعمته كبار المطربات آنذاك، حيث غادرت بعدها إلى لبنان واستقبلتها السينما اللبنانية بشكل لا يليق بقدراتها الفنية فلم يطرق بابها أحد لكونها نتاج المدرسة الغنائية المصرية، فكم تمنت أن تغني لحنا واحدا للأخوين رحباني أو حتى الاشتراك بالمهرجانات حتى كان إنتاجها الفني الوحيد الفيلم اللبناني "لمن تشرق الشمس" الذي لم ينجح على الإطلاق.

نور الهدى ووالدها

تعرضت نور الهدى فى مرحلة الطفولة الى موقف صعب بسبب والدها الذى كان رافضا تماما فكرة احترافها الغناء على الرغم من تأثرها به خاصة أن والدها كان يميل إلى تأليف الموشحات والمواويل وهى فى طفولتها ولكنه كان معارضا بشدة دخولها مجال الغناء وحين علم انها تغني علي المسرح في أول حفل لها وهي في سن 9 سنوات توجه إلى المسرح وجذبها من شعرها وعلى أثر هذه الحادثة حجزها في البيت لمدة سنة كاملة حيث تولي زوج عمتها بعد ذلك متابعة شئونها الفنية.