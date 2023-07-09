اليوم وغدًا ..عايدة رياض ضيفة "واحد من الناس" مع عمرو الليثى

على مدار حلقتي اليوم وغدا من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء عبر شاشة الحياة، يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي الفنانة عايدة رياض في أجرأ حوار تليفزيوني وكواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن حياتها الخاصة وأسرار مسيرتها الفنية.

وتكشف عايدة رياض خلال اللقاء عن الأدوار الجريئة التي قدمتها وردود الفعل عليها وأسرار ارتباطها بالمطرب محرم فؤاد ، وإشاعة زواجها من الفنان أحمد بدير.

كما تكشف عن محنة المرض وقسوته وما تعرضت له من ظلم في مسيرتها الفنية، والمشهد الذي ندمت على تصويره.

يذكر أنه قبل 4 سنوات، كشفت الفنانة عايدة رياض، في حوار سابق لها أنها لن تنسى دور "بيسة" التي جسدته في مسلسل "المال والبنون" عام 1993، مشيرة إلى أنها عادت بهذا المسلسل لنشاطها الفني بعد غياب 7 سنوات.

وقالت عايدة رياض في حوارها، إن مشاركتها في مسلسل "المال والبنون" كاد أن يتسبب في طلاقها، نظرًا لأنها كانت تعمل في فيلم ومسرحية أخرى، وبعدما تعاقدت على المسلسل غضب زوجها، لاسيما بعدما بدأت تعود إلى المنزل في أوقات متأخرة عقب انتهاء التصوير والعرض المسرحي.

وأشارت عايدة رياض، إلى أن زوجها بدأ يشتد غضبه بعد التعاقد على العمل الثالث (مسلسل المال والبنون)، وحينما كانت تعود متأخرة بسبب التصوير، كان يقول لها: "هو انتي عايشة في لوكاندة؟!".

