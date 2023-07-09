عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب الاستعانة بموارد صندوق التدريب للنهوض بالتعليم الفنى

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعليم الفني كلمة السر في النهوض بالصناعة الصغيرة وتوفير الأيدي العاملة ودعم صناعة المغذيات التي تستهدفها الدولة خلال الفترة المقبلة للنهوض بالقطاع وتوفير العمالة الماهرة المدربة.

وشدد هندي على ضرورة وضع استراتيجية للنهوض بالتعليم الفني ولا يقتصر الأمر على توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أو مصنع، متابعا:" الأمر أكبر من ذلك، خاصة وأن  التوجه الحالي هو أن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص، وكذا ضرورة أن يتم التوسع في نوعية هذه المدارس".

وطالب النائب عمرو هندي الاستعانة بموارد صندوق التدريب التابع لوزارة العمل؛ لتأهيل المدارس الفنية وتدريب المستفيدين من منظومة المدارس الفنية والحرفية، وعلى وزارة التجارة والصناعة، ربط هذه النوعية من المدارس الفنية بأولويات الدولة في الصناعة،والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن التكامل بين ما يدرسه الطالب في المدارس الفنية وما يتم تدريسه فى الجامعات التكنولوجية.

وأشار هندى إلى أهمية تحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء، ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه من إجمالي عدد طلاب التعليم الفنى، إضافة إلى أهمية ربط البرامج التعليمية بالجامعات التكنولوجية مع احتياجات المناطق الصناعية المختلفة، وسوق العمل بوجه عام، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تحقيق ذلك ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

الصناعة مجلس النواب الاستثمار برلمان أخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

بعد قليل .. حسم مصير مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوما قويا بعد خسارة النهائي .. تفاصيل

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بعد 20 دقيقة فقط.. شاومينج ينشر أسئلة وإجابات جيولوجيا الثانوية العامة على تليجرام

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

فيتش: استمرار زيادة السياح الوافدين بمتوسط نمو سنوي 5.4٪ في مصر

تعرف على مميزات MG RX-5 PLUS بالسوق المصرية | صور

أول رد فعل من رئيس اتحاد الكرة بعد خسارة المنتخب الأولمبي نهائي إفريقيا

ارتفاع صادرات إيران إلى دولة عربية بــ109٪ في ثلاثة أشهر فقط

مايا مرسي تبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد سبل دعم وتمكين المرأة

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

حان وقت العقاب|نهاية حزينة لقصة أطهر الطاهر مع الهلال السوداني.. ماذا حدث له؟

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

فيديو

اعترافات صادمة.. فيلم وثائقي يكشف خطة اغتيال الزعيم عادل إمام

مشهد لم يحدث من قبل.. سائق قطار بأوغندا يتجنب كارثة.. فيديو

رامي صبري يكشف تفاصيل في حياته الشخصية والفنية.. فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ