من هو المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد؟ سيرة ذاتية

أدى المستشار حافظ أحمد عباس، صباح اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي اكتمل عطاؤه نهاية يونيو الماضي.

كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بمنح المستشار عدلي جاد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

السيرة الذاتية لرئيس الهيئة الجديد

المستشار حافظ أحمد عباس من مواليد 24 / 11 / 1953، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1975 من كلية الحقوق - جامعة القاهرة.

وقد التحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابات شبين الكوم، وطنطا، وبنها، بأقسامها المختلفة، قبل أن يلتحق بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.

وبتاريخ 17 / 7 / 2019 انتدب مديرًا للمكتب الفني ببنها، ثم مديرًا للمكتب الفني بطنطا في 1/ 7/ 2020، ثم وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية مع ندبه بقرار المستشار وزير العدل في 1/ 7/ 2022 مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.



