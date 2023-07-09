من هو المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟

أدى المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن، اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

والمستشار مسعد من مواليد 15/8/1954، بمحافظة القليوبية.

حاصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1976 بتقدير جيد جامعة عين شمس، وعُينَ في درجة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 1977 الصادر في 24/8/1977.

وتدرج في الوظائف القضائية بها إلى أن رقي إلى درجة مستشار بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 1994 الصادر في 21/3/1994، ورقي إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 1999 الصادر في 27/5/1999، ثم رقي إلى درجة نائب رئيس بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 الصادر في 10/5/2000.

وعمل في الأقسام والفروع الآتية بالهيئة: (قسم جزئيات جنوب – الأقاليم - كليات وجزئيات بنها - منازعات الأفراد والعقود بمحكمة القضاء الإداري - الإسماعيلية -استئناف مدني شمال القاهرة والقاهرة الجديدة - جزئيات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة - طنطا - بنها - الشرقية أول رئيساً - رئيس قطاع غرب الدلتا أول - رئيس قطاع القناة).

وانتدب للعمل بمكتب المستشار القضائي لمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى عمله في الفترة من 1/10/1992 حتى 26/9/1995.