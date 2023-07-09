لحظات مرعبة.. صاعقة برق تضرب امرأة في روسيا وسط ذهول المارة| فيديو

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يحبس الأنفاس حيث ضربت صاعقة برق بالقرب من مجموعة من الناس في مدينة كولومنا الروسية التي تشهد سيول غزيرة.

قال المسؤولون إن الوميض المسبب للعمى تسبب في إصابة امرأة بحروق شديدة خلال عاصفة رعدية مفاجئة ضربت منطقة كولومنا، على بعد 75 ميلاً جنوب شرق العاصمة الروسية موسكو.

وأظهرت اللقطات أشخاصا في طوفان من مياه الأمطار قبل أن لحظات من ضرب الصاعقة على الفور، مما أثار حالة من الذعر ودخول البعض في حالة صدمة.

يقال إن الصاعقة أصابت دراجة كهربائية أولاً قبل أن تصطدم بالمرأة أيضا حيث كانت تقف بمكان قريب.

وبعد أن ضربتها الصاعقة، لم تكن المرأة قادرة على الوقوف، فحملها أحد الرجال وخرج بها من الماء، وقد ظهر علامات واضحة على ملابسها باللون أسود في مكان ضرب الصاعقة.

تم نقل المرأة التي أصابتها حالة صدمة إلى العناية المركزة في مستشفى قريب. وهي الآن في حالة مستقرة.