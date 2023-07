إيطاليا تجذب السياح بالفلكلور والتراث.. وقش القمح بطل مهرجان "باجى 2023"

أصبحت السياحة صناعة متكاملة الأركان، ولم يعد جمال الطبيعة والتراث التارخي كافيا لجذب سياح العالم، فالأمر تحول إلى صناعة متكاملة، ومن يأخذ بأركان تلك الصناعة يجد له كوتة من تورتة السياح حول العالم، وهنا نجد نموذجا تتبعه دولة إيطاليا، حيث تعتمد في أحد أركان السياحة لديها، على خريطة متكاملة من المهرجانات التراثية التي يتبع فيها سكان كل قرية فلكلور شعبي يمثل ثقافة هذا الشعب، وهو وسيلة لجذب السياح إلى تلك المناطق، مع توفير جميع أنواع السبل المطلوبة لمتعة ومعيشة ضيوف المهرجان.

وفي منطقة فيرمو النائية، وخلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو، يتم الاحتفال بالمنتج التقليدي لسكان منطقة مونتابوني الإيطالية، حيث يقام مهرجان PaJe 2023، في تراث متوارث من الآباء والأجداد داخل القرية، وتعمل السلطات الإيطالية على جعله وسيلة جذب للسياحة، وتنمية تلك المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية، وهنا نرصد تفاصيل تلك الخريطة السياحية.

ساق من القش مع قبعة شهيرة

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة newsprima الإيطالية، فإنه يقدم نموذجا لقرية لا تمتلك إلا القش ليكون وسيلة لجذب السياح، وذلك عبر ساق من القش، وصناعة أدوات ماركة خاصة بتلك المنطقة تميزها حول العالم، ففي بلدة مونتابوني، وهي بلدة بمنطقة فيرمانو، تشتهر في جميع أنحاء العالم بإنتاج أغطية الرأس الراقية، ويكون الموسم السنوى لعرض منتجاتهم عبر مهرجان PaJe.

ويُعد PaJe 2023، المقرر في الفترة من 28 إلى 30 يوليو، فرصة لزيارة تلك القرية القديمة الساحرة، والتعرف على الحرفيين العازمين على استخدام قش العمل، ولكن أيضًا للدخول إلى منطقة لاستكشافها، تتكون من سلسلة متوالية من الألوان المتدحرجة، والتلال التي تربط البحر الأدرياتيكي بجبال سيبيليني.

3 أيام تبرز تقاليد وثقافة القرية وفنونها في الطهى

ويقدم الإصدار الخامس من PaJe ثلاثة أيام من المهرجانات المخصصة للتقاليد والثقافة وفن الطهي، وفي مركز الصدارة، تتم معالجة قش القمح والنظام البيئي بأكمله الذي تطور حوله بمرور الوقت، ولكن أيضًا نظرة مثيرة للاهتمام إلى المستقبل وربط بين الأجيال ، حيث أصبح التقليد ابتكارًا وتجريبًا وإبداعًا إيطاليًا مثل العالم.

وخلال الأيام الثلاثة للاحتفال، سيتم الترحيب بالسائحين والمتفرجين من خلال الهندسة المعمارية التي تعود إلى العصور الوسطى المعززة بالأضواء الناعمة والجو، وبالات القش للمقاعد، والإيقاعات البطيئة وتخصصات تذوق الطعام المحلية في حاويات قابلة للتسميد وفي منديل موضعي نموذجي للتقاليد الزراعية المحلية.

برنامج ترفيهي متكامل

وتشير الصحيفة الإيطالية إلى التكامل في صناعة الحدث العالمي، رغم بساطته، حيث توضح أن هناك برنامجا متكاملا ومكثفا من الأحداث مع فنانين وفناني الأداء ذوي المكانة الوطنية، حيث يشمل البرنامج أنه في يوم الجمعة 28، يتم افتتاح مهرجان PaJe بورشة عمل ومبادرة تدريبية مخصصة للعلامات التجارية الإقليمية؛ وفي تمام الساعة 21.30، سيحل دور المغنية وكاتبة الأغاني إيما نولد التي سيسبقها الناشئ دينيس باتاغليا.

وفي يوم السبت 29، الساعة 21:30، مونولوج جديد للفنانة أريانا بورسيلي سافونوف "نصائح تجميلية للضواحي"، بينما يوم الأحد 30، من الساعة 17:30، إعادة البناء التاريخي "فن القبعة والقش"، ومتابعة العروض الموسيقية لـ Ritmoteca و Duo Acefalo ثم قصة TeaFonzi على أسطورة العرافة، لتختتم بالأداء البهلواني بواسطة الشركة الرومانية MateriaViva.

مكاسب مالية

وتخضع العروض يومي الجمعة والسبت لرسوم (6 يورو)، بينما يكون الدخول يوم الأحد مجانيًا، حيث يتم الترويج لـ Paje 2023 من قبل بلدية Montappone وينشأ من التعاون بين جمعيات 'C-lindro' و 'San Giorgio' و 'Eclissi Eventi'، فالحدث عبارة عن مرحلة موحدة من الجولة الكبرى للمسيرات، والتي روجت لها منظمة Tipicità بالتعاون مع ANCI Marche.

والمفلت للنظر أن تفاصيل المهرجان بالكامل تمت صياغتها منذ فترة زمنية كبيرة قبل بدء المهرجان، وتم التعاقد مع جميع صناع الحدث وتحديد المواعيد بشكل دقيق، وذلك لتكون هناك فرصة لترويج هذا البرنامج داخليا في إيطاليا، وخارجيا ضمن جولات الأفواج السياحية التي من المنتظر أن تأتي لإيطاليا في تلك الفترة الزمنية.

أهم المهرجانات الثقافية في إيطاليا

وتعتبر المهرجانات الثقافية في إيطاليا بالفعل متعة للسياح، فخلال زيارة إيطاليا بأشهر المهرجانات، ستتعرض للأصوات والألوان والروائح المميزة لكل مكان، وستقوم بتفصيل الملابس الفريدة، ومشاهدة الخيول والزهور والطعام والأعلام والتماثيل، وفيما يلي بعض من أفضل المهرجانات الثقافية في إيطاليا:

باليو دي سيينا .. يُعرف Palio di Siena محليًا باسم Il Palio ، وهو سباق خيول مذهل يقام مرتين كل عام في سيينا - في يوليو وأغسطس، حيث يقف عشرة فرسان مع خيولهم يرتدون ملابس ملونة لعشرة عنابر في المدينة، وقبل بدء السباق، تقام مسابقة تُعرف باسم Corteo Storico، حيث تتجول مجموعة من carabinieri (أعضاء من الشرطة شبه العسكرية الإيطالية) على ظهور الخيل بالسيوف، ما يخلق الإثارة للسباق القادم.

لعبة الجسر .. The Game of the Bridge هو تقليد تاريخي يقام في بيزا كل عام في يوم السبت الأخير من شهر يونيو، حيث يقام الحدث على أحد الجسور التي تعبر نهر أرنو ، بونتي دي ميتسو، ويتم تقسيم أحياء المدينة إلى فريقين يسمى Mezzogiorno و Tramontana، ويتم تجميع أولئك الذين يعيشون في جنوب النهر في Mezzogiorno وأولئك الذين يعيشون في شمال النهر يتم تجميعهم في Tramontana، وقبل بدء اللعبة الفعلية ، يقوم جنديان باستعراض في شوارع أرنو المعروفة باسم لونجارني.

مهرجان Infiorata .. وتعني كلمة "infiorata" "مزينة بالورود"، ويعود تاريخ مهرجان إنفيوراتا إلى القرن السابع عشر عندما صنع بينيديتو دري، بائع الزهور الرئيسي في الفاتيكان وابنه بيتر، سجاد زهور في الفاتيكان احتفالًا بعيد القديسين بطرس وبولس (شفيعي روما)، وفي ذلك اليوم، تم تزيين الكاتدرائية بتلات الزهور والأرض وقطع الخشب وحتى الفاصوليا لإنشاء أنماط متقنة، وفي وقت لاحق، وبفضل المهندس المعماري جيان لورينزو بيرنيني، انتشر الحدث في جميع أنحاء روما.

موكب عيد الفصح أو موكب الأسرار .. الجزء الأكثر أهمية من الاحتفال بعيد الفصح في صقلية هو موكب الجمعة العظيمة مع العروض الدرامية للأحداث المتعلقة بعيد الفصح، حيث يتم موكب الألغاز في تراباني ويستمر لمدة أربع وعشرين ساعة، وتم تنظيم هذا الحدث باستمرار لأكثر من أربعمائة عام، ويتم وضع حوالي عشرين منحوتة في Church delle Anime del Purgatorioلإظهار شغف المسيح، وكذلك يتم حملهم في الشوارع الرئيسية من المؤسسات الدينية أثناء الموكب.

يوير .. في بيترابرزيا (إينا) ، يتم تنظيم موكب الجمعة العظيمة ، “lu Signuri di li fasci” (رب الحزم) من قبل أخوية ماريا، حيث يحمل حوالي ثمانين رجلاً الفارا جنبًا إلى جنب مع الصليب بارتفاع 8.51 مترًا ، مربوطًا بحوالي مائتي شريط من الكتان الأبيض عند القدمين. خلال الأسبوع المقدس في إينا، تبدأ الأخويات المسيرة إلى الدومو من أحد الشعانين إلى الأربعاء التالي، وتكون ذروة الاحتفال تقام في يوم الجمعة العظيمة حيث يقود الموكب خمسة عشر أخوية، وهم يحملون تماثيل المسيح الميت مع سيدة الأحزان ، والتي تتبعها السلطات المحلية التي تحمل تماثيل المسيح الميت، تليها الفرقة والسلطات المحلية.

لا كوينتانا باليو .. مهرجان آخر لسباق الخيل في إيطاليا هو La Quintana Palio، فقط هذا المهرجان يتضمن منافسات خشبية طويلة، ومسابقة لرمي العلم واستعراض مع المواطنين الذين يرتدون أزياء فخمة. يعود تاريخ المهرجان إلى العصور الوسطى ، حيث بدأ بمناورات عسكرية.

يا بيج! يا بيج! .. في ميلانو، يعد معرض عيد الميلاد الأهم والأكثر تقليدية هو Oh Beji! أوه بوجي، وهو ما يعني في ميلانو يا لطيف! أوه لطيف جدا! يُعرف المعرض رسميًا باسم Fiera di Sant'Ambrogio أو معرض Saint Ambrose، ويقام من 7 ديسمبر حتى يوم الأحد التالي، ويتم تكريم شفيع ميلانو ، القديس أمبروز، ولا يقام المعرض في مكان واحد.