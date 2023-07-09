موقف مرتضى من خوض انتخابات الزمالك .. تفاصيل مهمة

كشف محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، تفاصيل صدور حكم نهائي بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وخلال مداخلة هاتفية برنامج 'حضرة المواطن'، المُذاع عبر فضائية 'الحدث اليوم مع الإعلامي سيد علي'، قال العسال: 'يجب أن نكون متفقين أنه لا تعليق على أحكام القضاء'.

وأكمل العسال: 'عندما ننظر إلى الحالة العامة الموجودة بنادي الزمالك نجدها حالة مبهمة، وكان قد صدر حكم بعزل المستشار مرتضى منصور، وكان يسبق هذا الحكم تقرير لمفوضي مجلس الدولة”، موضحا: “تقرير مفوضي الإدارية العليا الذي صدر في البداية أصدر 3 توصيات ومنها عدم قبول الدعوة لرفعها من غير ذي صلة، وعدم قبول الدعوى لأن الوزير ليس له اختصاص أن يعزل مجلس الإدارة'.

واختتم العسال: 'المستشار مرتضى منصور يحق له الترشح لرئاسة نادي الزمالك، حيث أن كل القضايا المتداولة له لا تتعدى السب والقذف وغير مخلة بالشرف والأمانة وهي التي تمنع أي شخص من الترشح لأي منصب من المناصب العامة، ونحن في انتظار اجتماع مجلس إدارة النادي لتحديد خطة الفترة المقبلة