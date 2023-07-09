وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرئيس هيئة قضايا الدولة السابق

منح اليوم الأحد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

و أعرب الرئيس عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفاني وإخلاص على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.

صرح بذلك المستشار سامح سيد المتحدث الرسمي لقضايا الدولة

وأدى المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن، أليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لهيئة قضايا الدولة. . والمستشار مسعد من مواليد 15 أغسطس 1954 بمحافظة القليوبية ، حاصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1976 بتقدير جيد جامعة عين شمس، وعُينَ في درجة مندوب مساعد بالهيئة فى 24 أغسطس عام 1977 .

وتدرج في الوظائف القضائية بالهيئة إلى أن رقي إلى درجة مستشار بالهيئة ثم وكيل ونائب رئيس الهيئة فى 10 مايو 2000.. وعمل في اقسام وفروع الهيئة المختلفة الى ان تولى رئيسا لقطاع القناة ..ثم عين رئيسا لهيئة قضايا الدولة .