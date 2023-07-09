صلاح حليمة: دعوة مصر لمؤتمر قمة دول الجوار تنعكس ايجابا على وحدة السودان

علق السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، على استضافه مصر لمؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "المؤتمر يمثل أهمية كبرى لأنه سينعكس على وحدة السودان وسلامة أراضيها".

أضاف السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية،: "النقطة الجوهرية في دعوة مصر لمؤتمر قمة دول الجوار ستستند على تواجد المجتمع المدني السوداني بكافة أطيافه"، لافتا: "مؤتمر دول جوار السودان ينعكس على دول الجوار من حيث الأمن والاستقرار".

أوضح السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية،: "التوقيت للمؤتمر في غاية الأهمية لأن الصراع اشتد بين القوات المسلحة والدعم السريع"، مشيرا: "دول الجوار هي الأكثر تضررا من اي أحداث سلبية قد تؤدي إلى نوع من عدم الاستقرار".



