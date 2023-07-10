عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمدي بتشان يكشف حقيقة خلافه مع محمد هنيدي

حمدي بتشان - هنيدي
حمدي بتشان - هنيدي

كشف المطرب الشعبي، حقيقة خلافه مع نجم الكوميديا محمد هنيدي بسبب اغنية "انا واد خلاصة"

وقال حمدي بتشان، في تصريحات صحفية: " أنا بحب هنيدي وغنى لي اغنية كانت لصالح احدى شركات الاتصالات وهو صديقي وليس له اي ذنب بهذه الازمة".

واضاف بتشان أن المتسبب الرئيسي في المشكة إحدي  شركات الإتصالات التي  لم ترعي حقي علي الرغم  اني صاحب الاغنية ومنتجها وتفاجئت بالاغنية بصوت هنيدي  يغنيها،  لذلك قمت علي الفور بإغلاق  الاغنية علي اليوتيوب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي  بسبب ان الشركة ابلغتني بانني ليس لدي اي حقوق.

وتابع حمدي بتشان، انا وهنيدي اصدقاء وتعاونا في مسرحية البراشوت مع سيد زيان وسعاد نصر وفؤاد خليل كانت عام 1991، وهو نجم كبير.

بعد نجاحها .. حمدي بتشان يفجر مفاجأة حول أغنية” سطلانة”.. فيديو

يذكر أن كشف حمدي بتشان ذكرياته مع عدد من نجوم الفن، مثل الفنان محمد هنيدي، الذي قال عنه: حبيبي وغنالي أغنية في شركة من شركات الاتصالات وأنا منتج وناشر ومغني الأغنية ومحدش كلمني يستأذن من حقوق الملكية وهو صديقي وحبيبي واشتغلنا مسرح مع بعض».

وقال عن الفنان حسن الأسمر خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان بقناة دي ام سي،: كان صديقي وحبيبي جدًا وله لون وصوت خاص به جميل، وعن الفنان أحمد عدوية، قال: «أستاذنا الكبير الأسطورة وأستاذي وصديق عمري.

 

 

وأوضح أن الفنان حكيم صديقه وحبيبه، وأشار إلى أن الفنان محمد رمضان أسطورة أيضًا وغنى معه ابنه، وعن الفنانة الراحلة صباح، قال: كنا بنغني في باريس معها ومع هاني شاكر»

 

محمد هنيدي انا واد خلاصة بتشان اليوتيوب حسن الأسمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

جابها من البيت|مراقب ثانوية عامة ينقذ طالبة "راحت عليها نومة" بامتحان الجيولوجيا

موضوعات متعلقة

أخبار الفن|تطورات الحالة الصحية لـ دانا حمدان.. بيان مهم من نقابة الممثلين عن أزمة مسلسل ليه لأ

هنا الزاهد وأحمد السعدني يخوضان تجربة الغناء .. تفاصيل

نجوم البعبع يحتفلون بالعرض الخاص في جدة.. صور

بعد إشادة «سنريجي».. تامر حسني يوجّه رسالة للشركة عن فيلم «تاج»

‎طرح الإعلان الدعائى الأول لفيلم The Nun الجزء الثانى

حذف المشهد| بيان مهم من نقابة الممثلين عن أزمة مسلسل ليه لأ

عن الهجوم الذي تعرض له .. أمير كرارة: كنت بضحك

بدء تصوير فيلم بلومنوندو لـ حسن الرداد

ترشيحاتنا

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

كامل الوزير: لو كنت رئيس الزمالك لأخذت المجلس كله وقدمنا التهئنة للأهلي

مفاجأة حول خلاف كهربا مع الأهلي

عقب قرار الذخائر العنقودية| الرئيس الأمريكي يصل إلى بريطانيا.. تفاصيل

شوبير: إمام عاشور أهلاوي بنسبة 99%

كامل الوزير لـ أحمد موسى: تعالى نروح ماتش القمة بـ تي شيرت الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعشاب خارقه تساعد على ضبط السكر فى الدم

صدمة كبيرة للزمالك| تفاصيل صفقة الموسم للأهلي.. الإعلان في هذا الوقت

من الجيم.. دعاء حكم تثير الجدل بأنوثتها الطاغية| شاهد

بعد ضبط أطنان لحوم فاسدة .. كيف تكتشف أنك تناولت منها

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ