حمدي بتشان يكشف حقيقة خلافه مع محمد هنيدي

كشف المطرب الشعبي، حقيقة خلافه مع نجم الكوميديا محمد هنيدي بسبب اغنية "انا واد خلاصة"

وقال حمدي بتشان، في تصريحات صحفية: " أنا بحب هنيدي وغنى لي اغنية كانت لصالح احدى شركات الاتصالات وهو صديقي وليس له اي ذنب بهذه الازمة".

واضاف بتشان أن المتسبب الرئيسي في المشكة إحدي شركات الإتصالات التي لم ترعي حقي علي الرغم اني صاحب الاغنية ومنتجها وتفاجئت بالاغنية بصوت هنيدي يغنيها، لذلك قمت علي الفور بإغلاق الاغنية علي اليوتيوب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ان الشركة ابلغتني بانني ليس لدي اي حقوق.

وتابع حمدي بتشان، انا وهنيدي اصدقاء وتعاونا في مسرحية البراشوت مع سيد زيان وسعاد نصر وفؤاد خليل كانت عام 1991، وهو نجم كبير.

يذكر أن كشف حمدي بتشان ذكرياته مع عدد من نجوم الفن، مثل الفنان محمد هنيدي، الذي قال عنه: حبيبي وغنالي أغنية في شركة من شركات الاتصالات وأنا منتج وناشر ومغني الأغنية ومحدش كلمني يستأذن من حقوق الملكية وهو صديقي وحبيبي واشتغلنا مسرح مع بعض».

وقال عن الفنان حسن الأسمر خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان بقناة دي ام سي،: كان صديقي وحبيبي جدًا وله لون وصوت خاص به جميل، وعن الفنان أحمد عدوية، قال: «أستاذنا الكبير الأسطورة وأستاذي وصديق عمري.

وأوضح أن الفنان حكيم صديقه وحبيبه، وأشار إلى أن الفنان محمد رمضان أسطورة أيضًا وغنى معه ابنه، وعن الفنانة الراحلة صباح، قال: كنا بنغني في باريس معها ومع هاني شاكر»