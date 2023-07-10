لو شوفتي المنظر ده ماتاكلهاش.. طبيبة تنشر صورا لصدور الدجاج مريضة بالضمور

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا جديدا عن صدور الدجاج.

وكتبت نوح إن هناك بعض صدور الدجاج التي نجد بها لونا أخضر

وقالت سماح في منشورها لو شوفتي المنظر ده في صدور الدواجن كلي الجزء السليم فقط و اتخلصي من الجزء الأخضر دا ،



ومايحدث يسمي Deep pectoral. Myopathy green muscles



وتابعت نوح " يحدث ذلك بسبب ان في الوزن الكبير للفرخة والرقاد لفترة طويلة يؤثر علي عضلات الصدر فيقل وصول الدم لها والذي بدوره يقل وصول الأكسجين للعضلة ويصل دمور جزئي في عضلات الصدر وهيتغير اللون والريحة للجزء المثال

وعادة بيكون في فراخ الوزن الكبير أو الفراخ مفرطة الحركة مع وجود سوء تهوية وزيادة نسبة الامونيا في المكان .



لكن ليست محقونه اي هرمون

والحكم وقت الاكل والتخلص فقط من الجزء الاخضر اما باقي اللحم عادي ويؤكل مع الطهي الجيد

المرض دا لا يمكن معرفته الا بعد ذبح الفراخ.

ولذلك نصحت سماح بشراء دجاج وزن متوسط افضل .

