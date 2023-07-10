مش المداح ياجماعة.. حمادة هلال يشوق جمهوره لعمل جديد

شوق الفنان حماده هلال جمهوره بصورة من عمل جديد له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام

وكتب حماده هلال:"إن شاء الله عمل من نوع تاني خالص ومش المداح ياجماعة"

حمادة هلال يكشف تفاصيل الجزء الرابع من المداح

كشف الفنان حمادة هلال أن تقديم جزء رابع من مسلسل “المداح” فكرة قائمة، لكن لم يتم تحديد موعد لتقديمه.

وقال، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": "محتاج راحة شوية من شخصية صابر المداح، لأنني عندما أدخل فى تصوير جزء جديد تسيطر عليّ حالة خاصة بالمسلسل، ومحتاج الفترة القادمة أن أقدم أفكارا مختلفة، ولا يوجد مانع أن أقدم بعدها جزءا جديدا من المداح".

وعن تقديمه لثلاثة أجزاء متتالية، أكد حمادة هلال أن الذي دفعه لتقديم هذه الأجزاء المتتالية هو الجمهور الذي يطالب عند انتهاء كل جزء بتقديم جزء جديد، قائلا: “الجمهور هو ما يدفعني لتقديم أجزاء جديدة من المداح”.

تفاصيل مسلسل المداح

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبدالعزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبوضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاجشركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.