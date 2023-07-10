صدمة للأهلي بشأن صفقة مصطفى فتحي.. خاص

تلقى مسئولو النادي الأهلي ،صدمة قوية بشأن إمكانية ضم مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمعار من التعاون السعودي .

وعلم صدى البلد أن الأهلي استفسر عن تفاصيل إعارة مصطفى فتحي من التعاون السعودي إلى بيراميدز والتوقيت المحدد لتفعيل بند الشراء .

وتأكد الأهلي أن إمكانية ضم مصطفى فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أمر صعب للغاية خاصة وأن بيراميدز يمتلك الأولوية في تفعيل تعاقده مع مصطفى فتحي وضمه بشكل نهائي قبل يوم 15 يوليو المقبل عكس ما كانت تشير التقارير الصحفية السعودية بانتهاء مدة تفعيل العقد .



واستقر بيراميدز على تفعيل شراء مصطفى فتحي نهائيا مقابل دفع مليون ونصف دولار وفقا للعقد المبرم بين التعاون السعودي وبيراميدز.

ويعد مصطفى فتحي واحدا من أهم لاعبي بيراميدز خلال الموسم الكروي الجاري نتيجة المستويات الفنية المتميزة التي يقدمها.