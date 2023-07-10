هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

نشرت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية فيديو جديدا عن العلاقة الزوجية في سن الخمسين.

وقالت قطب هناك الكثير من الشائعات عن مرحلة العلاقة الزوجية في سن الخمسين بسبب المشاكل الصحية التي يمكن أن تواجه الزوج أو الزوجة ولكن لم ينته تماما بينهما العلاقة الحميمية.

وأشارت قطب إلى أن الوقت الذي تتأثر فيه العلاقة الحميمية عند إهمال الرياضة وعدم الاهتمام بالأكل وتناول الأكلات الدسمة والتدخين.

كما أن مرضى الضغط أكثر الأشخاص عرضة لانخفاض الصحة الجنسية لذلك يجب علي مريض الضغط المشي يوميا.

وتابعت قطب هناك حالات لا تتأثر في العلاقة الحميمية عندما يكون الزوجان لا يريدان أن تتأثر العلاقة بعد الخمسين ويسعى كل طرف لتجديد الرغبة.