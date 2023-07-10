مستجدات تطوير حديقة الحيوان ورفع كفائتها.. تفاصيل

قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ دراسات تطوير حدائق الحيوان بدأت منذ عامين، وبدأ التنفيذ أمس الأحد، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي الشركة العامة للتوريدات والمقاولات لها من الآليات معرفة المطور الذي سيعمل على الأرض وفقا للآليات الحديثة، من أجل تطجوير حديقة الحيوان بما لا يتعارض مع الحفاظ على تراثها وأصولها وأشجارها.

وأضاف "صابر"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى : "تم التأكيد على الحفاظ على ملكية حدائق الحيوان لوزارة الزراعة، وهناك حق انتفاع وتطوير وتشغيل لمدة 25 سنة مشروط باشتراطات مكتوبة في عقد حكومي جرى مراجعته والموافقة عليه من مستشاري مجلس الدولة بملاحظاتهم التي تم وضعها في الاعتبار".

وتابع: "نطمئن الشعب المصري بأن حديقة الحيوان ستكون مميزة، ويجب أن نفرق بين حديقة الحيوان وحديقة الأورمان، ففي حديقة الحيوان أشجار قديمة وأشجار عتيقة ولا يمكن المساس بها تماما، والغطاء النباتي سيزداد رونقا وجمالا، وسيكون أكل وشرب الحيوانات مطابقا للمواصفات القياسية العالمية".

وأكد: "هدف التطوير لن يكون قطع الأشجار وهذا الأمر منصوص عليه في العقد، وهناك 137 موظف وعامل ودكتور سيظلوا قائمين على العمل.. أي حاجة فيها حيوانات او طيور أو دواجن على الأراضي المصرية ستكون وزارة الزراعة مسؤولة عليها طوال الـ24 ساعة".