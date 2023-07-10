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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن سعر تذكرة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز والمقرر إقامتها الخميس المقبل.

وكشفت الشركة عبر موقعها الرسمي عن فتح باب الحجز للتذاكر التي يبلغ ثمنها 75 جنيهًا.

ويترقب عشاق الكرة المصرية القمة المنتظرة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري "2022-2023".

ورفض مسئولو اتحاد الكرة فكرة الاستعانة بطاقم حكام أجنبي بناء على رغبة مرتضى منصور نظرا لضيق الوقت، بجانب عدم تقدم الزمالك بطلب رسمي قبل المدة المحددة للقمة ودعم دفع الرسوم .

وكان مرتضى منصور قد هدد بعدم خوض الزمالك للقمة حال إسنادها لطاقم حكام مصري .

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