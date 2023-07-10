رئيس وزراء هولندا يترك السياسة بعد انهيار الحكومة

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اعتزامه الانسحاب من العمل السياسي، بعد الانتخابات العامة التي أفرزتها استقالة حكومته.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، كشف روته زعيم حزب الشعب المحافظ من أجل الحرية والديمقراطية، عن قراره في مناقشة برلمانية رُتبت على عجل.

وقال "اتخذت صباح أمس قرارًا بأنني لن أكون متاحًا مرة أخرى كقائد للحزب. عندما تتولى الحكومة الجديدة السلطة بعد الانتخابات، سأترك العمل السياسي".

ويهتم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الذي أعلن الانهيار المفاجئ لحكومته الرابعة؛ بسبب الانقسامات حول سياسة الهجرة، بالسعي لولاية خامسة، لكن لم يحدد موعد للانتخاب بعد.

وكان روته قاد حزب الشعب المحافظ من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) لمدة 17 عامًا، من خلال أزمات لا حصر لها وتشديد سياسة الهجرة، مدفوعة بصعود الأحزاب اليمينية التي تطالب بإغلاق حدود البلاد.

ولدى سؤاله في وقت سابق عما إذا كان يريد الاستمرار في دور القيادة السياسية ، قال روته إن الأمر متروك لحزبه، لكنه أضاف: "إذا طلبت مني أن أقرر الآن ، فمن الواضح أن الإجابة هي' نعم 'لأن لدي الطاقة والأفكار".