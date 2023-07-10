إنسان عظيم.. أحمد سعد يوجه رسالة إلى ماجد الكدواني

وجه الفنان أحمد سعد، رسالة إلي الفنان ماجد الكدواني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام".

ونشر أحمد سعد صورة برفقه ماجد الكدواني، وعلق عليها كاتبًا: “بجد فنان عظيم وانسان اعظم حقيقي انا بحبه”.

يذكر أنه أثارت مقاطع فيديو وصور لكابتن منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يظهر فيها إلى جانب المطرب أحمد سعد، جدلاً على منصات التواصل في مصر والعالم العربي.

صلاح يرقص على أغنية ايه الناس الحلوة دي

نشر المطرب أحمد سعد عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو وهو يغني ويرقص إلى جانب محمد صلاح وعدد من الأصدقاء، منهم لاعب المنتخب المصري أحمد حسن الملقب بـ"كوكا"، خلال إجازة في أحد الشواطئ اليونانية.

ورقص صلاح خلال الحفل الخاص بتفاعل كبير مع أغاني أحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده" و "وسع وسع".