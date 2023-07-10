رزان المغربي ونجلها برفقة عمرو دياب من إجازتهم الصيفية.. شاهد

نشرت الفنانة رزان المغربي، صورًا من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت رزان المغربي برفقة الهضبة عمرو دياب، كما ظهر نجل رزان المغربي وهو يحتضن عمرو دياب.

يذكر أن أخر أعمال رزان مغربي هو مسلسل الضاحك الباكي ، والذي يتناول إلى جانب حياة الريحاني حقبة مهمة من تاريخ مصر الحديث، وما شهدته الحركة الفنية في أوائل القرن الماضي.

مسلسل “الضاحك الباكي” من بطولة: عمرو عبد الجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل.