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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سهم طاقة عربية يقفز 4000% خلال أول أيام التداول بالبورصة المصرية

صدى البلد

قفز سعر سهم شركة طاقة عربية في البورصة المصرية بأكثر من 4000% بعد مرور نحو ساعتين على بداية تداولات اليوم الاثنين.

وبحسب بيانات البورصة، بحلول الساعة 11.20 صباحا بتوقيت القاهرة، بلغ سعر السهم 21.5 جنيه، بارتفاع ملحوظ عن سعر الافتتاح عند 0.5 جنيه.

أعلنت إدارة البورصة المصرية عدم الاعتداد بأثر 6 عمليات منفذة على أسهم شركة/ طاقة عربية خلال جلسة اليوم 10/07/2023 على سعر الإقفال اللحظي.

وكشفت إدارة البورصة المصرية عن العمليات الملكية كالتالي:


20230710_000158658849
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20230710_000158655918
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20230710_000158639174


وكانت البورصة المصرية قد قررت إلغاء جميع العمليات المُنفذة على أسهم شركة طاقة عربية يوم الأحد، أول أيام تداول لسهم الشركة، بسبب تنفيذ تلك العمليات عن طريق الخطأ.

 

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