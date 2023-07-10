عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المستشار سامح سيد متحدثا رسميا.. تعرف على تشكيل مركز الإعلام والمعلومات بقضايا الدولة

المستشار سامح سيد
المستشار سامح سيد

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن، رئيس هيئة قضايا الدولة قرارا بتشكيل مركز الاعلام والمعلومات بالهيئة. 

 

وتضمن القرار أن تشكل اللجنة برئاسة المستشار أحمد فكري صالح الأمين العام للهيئة، وأن يتولي المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة منصب المتحدث الرسمي لقضايا الدولة. 

 

وأدى المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن  اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار مسعد من مواليد 15 أغسطس 1954 بمحافظة القليوبية ، حاصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1976 بتقدير جيد جامعة عين شمس، وعُينَ  في درجة مندوب مساعد بالهيئة فى  24 أغسطس عام 1977  .

 

وتدرج في الوظائف القضائية بالهيئة إلى أن رقي إلى درجة مستشار بالهيئة ثم وكيل ونائب رئيس الهيئة  فى 10 مايو 2000.. وعمل في اقسام وفروع الهيئة المختلفة  إلى أن تولى  رئيسا لقطاع القناة، ثم عين رئيسا لهيئة قضايا الدولة.  

IMG-20230710-WA0007
IMG-20230710-WA0007
IMG-20230710-WA0006
IMG-20230710-WA0006

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

تفاصيل جديدة عن مفاوضات الأهلي لشراء عقد مصطفي فتحي

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

ترشيحاتنا

أزهق روحها طمعاً في مال الأيتام| حبل المشنقة ينتظر قاتل “سيدة الخير” بالبحيرة.. اعترافات صادمة

هل يجوز أكل اللحوم المستوردة؟.. 3 ضوابط شرعية توضحها الإفتاء

روسيا: مستعدون لتلبية احتياجات الشركاء العرب من الحبوب

44 درجة مئوية.. موجة حر شديدة تضرب إسبانيا

شروط رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب .. تعرف عليها

بضربة واحدة.. طوربيد نووي روسي يهدد بتدمير نيويورك ونيو جيرسي بـ أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بتوافق| ماذا قالت إيناس مكي عن عبلة كامل وسبب اختفائها؟

احذر هذا الطبق على المائدة.. يسبب أمراضا خطيرة

بالدموع .. مصطفى قمر يشيع جثمان عمته في الإسكندرية | شاهد

بعد ظهور تطبيق ثريدز…ماذا يفعل إدمان السوشيال ميديا بصحتك ؟ مفاجأة

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ