المستشار سامح سيد متحدثا رسميا.. تعرف على تشكيل مركز الإعلام والمعلومات بقضايا الدولة

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن، رئيس هيئة قضايا الدولة قرارا بتشكيل مركز الاعلام والمعلومات بالهيئة.

وتضمن القرار أن تشكل اللجنة برئاسة المستشار أحمد فكري صالح الأمين العام للهيئة، وأن يتولي المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة منصب المتحدث الرسمي لقضايا الدولة.

وأدى المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار مسعد من مواليد 15 أغسطس 1954 بمحافظة القليوبية ، حاصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1976 بتقدير جيد جامعة عين شمس، وعُينَ في درجة مندوب مساعد بالهيئة فى 24 أغسطس عام 1977 .

وتدرج في الوظائف القضائية بالهيئة إلى أن رقي إلى درجة مستشار بالهيئة ثم وكيل ونائب رئيس الهيئة فى 10 مايو 2000.. وعمل في اقسام وفروع الهيئة المختلفة إلى أن تولى رئيسا لقطاع القناة، ثم عين رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

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