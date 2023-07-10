شاهد.. حفل زفاف أسطوري لأمير بوربون بارما

بدأ موسم زفاف المجتمع الراقي في فرنسا بأناقة نهاية هذا الأسبوع ، بزواج الأمير أماوري أمير بوربون بارما وعروسه الأرستقراطية بيلاجي دي ماك ماهون.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تبادل الزوجان السعيدان عهود الزواج في حفل أقيم في كاتدرائية سان لازار في أوتون ، يوم 8 يوليو ، مع العروس البالغة من العمر 33 عامًا ، والتي تبدو أنيقة في فستان أبيض فخم بأكمام من الدانتيل.

حفل زفاف الأمير أماوري أمير بوربون بارما

ويعد الأمير أموري من بوربون بارما ، 32 عامًا ، هو الابن الأكبر للأمير تشارلز إيمانويل أمير بوربون بارما والأميرة كونستانس دي رافينيل.

حفل زفاف الأمير أماوري أمير بوربون بارما

يعتبر House of Bourbom-Parma هم امتداد عائلة المالكة الإسبانية مع أحفاد يمتدون إلى عدة دول أوروبية ، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا.

حفل زفاف الأمير أماوري أمير بوربون بارما

واضافت الصحيفة ان الجديدة الأمير أماوري الجديدة هي ابنة سليل الجنرال ماكماهون الذي شغل منصب الرئيس الفرنسي من عام 1875 إلى عام 1979 ، وهي أخت دوق ماجنتا.

