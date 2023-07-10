شاهد.. حفل زفاف أسطوري لأمير بوربون بارما

بدأ موسم زفاف المجتمع الراقي في فرنسا بأناقة نهاية هذا الأسبوع ، بزواج الأمير أماوري أمير بوربون بارما وعروسه الأرستقراطية بيلاجي دي ماك ماهون.
وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تبادل الزوجان السعيدان عهود الزواج في حفل أقيم في كاتدرائية سان لازار في أوتون ، يوم 8 يوليو ، مع العروس البالغة من العمر 33 عامًا ، والتي تبدو أنيقة في فستان أبيض فخم بأكمام من الدانتيل.
ويعد الأمير أموري من بوربون بارما ، 32 عامًا ، هو الابن الأكبر للأمير تشارلز إيمانويل أمير بوربون بارما والأميرة كونستانس دي رافينيل.
يعتبر House of Bourbom-Parma هم امتداد عائلة المالكة الإسبانية مع أحفاد يمتدون إلى عدة دول أوروبية ، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا.
واضافت الصحيفة ان الجديدة الأمير أماوري الجديدة هي ابنة سليل الجنرال ماكماهون الذي شغل منصب الرئيس الفرنسي من عام 1875 إلى عام 1979 ، وهي أخت دوق ماجنتا.