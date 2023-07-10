المستشار هاني محمد علي رئيسا للمكتب الفني لهيئة قضايا الدولة

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن رئيس هيئة قضايا الدولة قرار رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٣ بتولي المستشار هاني محمد علي نائب رئيس الهيئة رئاسة المكتب الفني

وأدى المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار مسعد من مواليد 15 أغسطس 1954 بمحافظة القليوبية ، حاصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1976 بتقدير جيد جامعة عين شمس، وعُينَ في درجة مندوب مساعد بالهيئة فى 24 أغسطس عام 1977 .

وتدرج في الوظائف القضائية بالهيئة إلى أن رقي إلى درجة مستشار بالهيئة ثم وكيل ونائب رئيس الهيئة فى 10 مايو 2000.. وعمل في اقسام وفروع الهيئة المختلفة إلى أن تولى رئيسا لقطاع القناة، ثم عين رئيسا لهيئة قضايا الدولة.