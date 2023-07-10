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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدول منافسات بطولة العالم للشباب للخماسي الحديث بالإسكندرية

صدى البلد

أعلن الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، جدول منافسات بطولة العالم للشباب تحت 17 عاما والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو الجاري على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.


وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات والتتابع والتتابع المختلط. 
وفيما يلي جدول منافسات البطولة: 


يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 
تبدأ البطولة بمنافسات التتابع للفتيات والبنين حيث تبدأ منافسات الشابات بمسابقة السلاح في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ثم النقاط الإضافية للسلاح، ثم الموانع والسباحة والليزر رن.
وتبدأ منافسات الشباب بمسابقة السلاح أيضًا في الساعة الواحدة ظهرًا ثم النقاط الإضافية للسلاح، ثم الموانع والسباحة والليزر رن. 
ومع تمام الساعة السادسة مساءً ينعقد المؤتمر الصحفي للبطولة وعقب توزيع جوائز اليوم الأول يقام حفل الافتتاح في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.


الأربعاء الموافق 12 يوليو 
تقام يوم الأربعاء، تصفيات فردي البنات وتم تقسميهم لمجموعتين في سباقات السلاح والموانع والسباحة والليزر رن .


الخميس 13 يوليو
تقام تصفيات البنين يوم الخميس في سباقات السلاح والموانع والسباحة والليزر رن وتم تقسميهم لمجموعتين أيضًا.


الجمعة 14 يوليو
تقام يوم الجمعة مسابقة السلاح لنهائي البنين والبنات حيث تنطلق مسابقة البنات الساعة العاشرة صباحًا والبنين الساعة الثانية ظهرًا.


السبت 15 يوليو 
يبدأ الدور النهائي يوم السبت حيث تبدأ منافسات البنات في الساعة الرابعة عصرًا بينما تبدأ منافسات البنين في الساعة السابعة مساءً.


الأحد 16 يوليو 
تقام يوم الأحد آخر منافسات البطولة بمسابقة التتابع المختلط.

وأكدت 35 دولة مشاركتها في البطولة كالتالي: البرازيل، بوركينافاسو، كندا، الصين، تايوان، التشيك، إستونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، جواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، مولودفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، الهند، بالإضافة إلى مصر.

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الاتحاد المصري للخماسي الحديث بطولة العالم للشباب شريف العريان

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