مراسلة "إكسترا نيوز" تستعرض إمكانيات مدينة العلمين قبل انطلاق أضخم مهرجان ترفيهي

نقلت ميرنا عادل مراسلة قناة "إكسترا نيوز" إلى العلمين، الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان العلمين، الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، يشهده مليون زائر، حيث تبدأ أولى فعالياته خلال أيام ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

واستعرضت ميرنا في رسالة على الهواء، أبرز إمكانيات مدينة العلمين الجديدة، وهي إحدى أجمل مدن الجيل الرابع، وجرى تنفيذها على ساحل البحر المتوسط، بمساحة 260 ألف فدان، ويبلغ عدد السكان المستهدف نحو 4 ملايين نسمة.

وتضم بحيرة صناعية بطول 2 كم وعرض 30 متر، وبها مسجد ملك الملك المشيد على 3 آلاف متر مربع، وبها أيضا دار أوبرا ومجمع سينمات ومجمع متاحف، وبها مدينة للفنون ونحو 9 مولات تجارية، وأرض معارض مشيدة على مساحة 15 ألف متر مربع.

وأوضحت أن المدينة بها 3 فنادق ونحو ألفي متر من المساحات الخضراء، وكل الإمكانيات والخدمات التي يحتاجها الزوار خلال زيارتهم من مطاعم وفنادق، ولا يشترط أن يكون الزائر مقيما أو نزيلا في المدينة ليستمتع بعطلة صيفية رائعة فيها.

وبدأ تنفيذ المدينة في شهر أكتوبر 2016، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة علامة بارزة ومميزة على شاطئ البحر المتوسط.