عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة ابنه.. عمرو دياب يطرح برومو أغنية "يالليل"

عمرو دياب وابنه
عمرو دياب وابنه

طرح النجم الكبير عمرو دياب، برومو تشويقيا لأغنيته الجديدة "ياليل" والتي تجمعه بابنه عبد الله دياب لأول مرة، ومن المتوقع أن تطرح الأغنية كاملة خلال الأيام المقبلة.

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر أمس تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأحدث أغنياته "قولي اسمي" وذلك بعد طرحها بأقل من ساعة.

وأغنية قولي اسمي تعد التعاون الأول بين الفنان عمرو دياب والموزع المغربي جلال حمداوي، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل كبير في صول تاون بالساحل الشمالي يوم 14 من الشهر الجاري، كما يستعد أيضًا لإحياء حفل آخر يوم 11 أغسطس المقبل، بالاضافة إلى الحفل المنتظر والذي سيحييه في بيروت يوم 19 أغسطس وذلك بعد غياب 12 عامًا عن إحياء الحفلات في لبنان.

عمرو دياب ياليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة ليست سعيدة.. أحمد موسى يصدم المواطنين على الهواء.. فيديو

تصرف مفاجئ من إمام عاشور قبل أعلان انتقاله للأهلي

3.8 مليار دولار.. استثمارات أجنبية ضخمة في مصر لشركات متعددة

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

موجات حر وفيضانات عارمة.. ظاهرة أل نينيو تهدد هذه الدول|فما الحكاية

علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح: "واخد مشروعي وكلماتي كوبي بيست"

موضوعات متعلقة

حمزة نمرة: ألبوم "رايق" يحاكي أجواء الصيف بـ 13 أغنية

علي الحجار يفتح النار على مدحت صالح: "واخد مشروعي وكلماتي كوبي بيست"

إيمان العاصي: تلقيت عروض زواج كثيرة وهذه مواصفات عريسي ..فيديو

بالدموع .. مصطفى قمر يشيع جثمان عمته في الإسكندرية | شاهد

للمرة الثانية.. شاهد الجمهور يحمل تامر حسنى على الأعناق بسبب فيلم تاج

رامى صبرى: أنا لو عندي مشاكل نفسية هقعد عمرو مصطفى فى البيت

معتزة بدور معملتش غيره| انتصار تثير الجدل بالهجوم على لقاء الخميسي.. فيديو

تطلب الدعاء .. نقل إنجى خطاب إلى المستشفى بسبب وعكة صحية

ترشيحاتنا

صحيفة بوليتيكو: بايدن يلتقي أردوغان وزيلينسكي على هامش قمة حلف الناتو

الخارجية الأمريكية: واشنطن ستقدم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا

نهاية الأخضر.. بريكس توجه ضربة مدمرة لـ الدولار بعملة جديدة مدعومة بالذهب

أحمد موسى: مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء غدا.. ما السبب؟

10 صور وفيديو من تكريم القومي لحقوق الإنسان لـ عايدة رياض

بداية من الأربعاء.. تحذير هام من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأطفال.. طريقة عمل مهلبية النشا والحليب

أسباب وأعراض نقص البوتاسيوم في الجسم.. وطرق علاجه

أبرزها بكتيريا الحلق.. أسباب التهاب الحنجرة المتكرر

لو متلغبطة.. أعشاب لتنظيم الدورة الشهرية

فيديو

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

احتجز مدير الفرع .. شخص يقتحم بنك مصر ولبنان في بيروت بسبب 6500 دولار

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ