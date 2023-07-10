برفقة ابنه.. عمرو دياب يطرح برومو أغنية "يالليل"

طرح النجم الكبير عمرو دياب، برومو تشويقيا لأغنيته الجديدة "ياليل" والتي تجمعه بابنه عبد الله دياب لأول مرة، ومن المتوقع أن تطرح الأغنية كاملة خلال الأيام المقبلة.

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر أمس تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأحدث أغنياته "قولي اسمي" وذلك بعد طرحها بأقل من ساعة.

وأغنية قولي اسمي تعد التعاون الأول بين الفنان عمرو دياب والموزع المغربي جلال حمداوي، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل كبير في صول تاون بالساحل الشمالي يوم 14 من الشهر الجاري، كما يستعد أيضًا لإحياء حفل آخر يوم 11 أغسطس المقبل، بالاضافة إلى الحفل المنتظر والذي سيحييه في بيروت يوم 19 أغسطس وذلك بعد غياب 12 عامًا عن إحياء الحفلات في لبنان.