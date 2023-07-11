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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة أمريكي و11 متهما في قضية الآثار الكبري .. 5 أغسطس

صدى البلد

حددت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة ٥ أغسطس لمحاكمة 12 متهما، بينهم أمريكي الجنسية لاتهامهم بتهريب 586 قطعة آثار مصرية تعود إلى 4 آلاف سنة. 

وتضمن أمر الإحالة، قيام أمريكيا و١١ مصريًا بتهريب ٥٨٦ قطعة آثار مصرية، بعدما تم ضبط الأمريكي فى فبراير الماضي داخل مطار جون كنيدي، حيث تم ضبطه ومعه تلك القطع الأثرية مغلفة فى 3 حقائب كان في طريقه إلى نقلها لولاية نيويورك بغرض بيعها.

وأضاف أمر الإحالة أنه من بين تلك المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول هرب آثار مصرية إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وشكل وأدار عصابة شارك فيها المتهمون من الثاني وحتى الأخير بغرض تهريب آثار إلي خارج البلاد علي النحو المبين بالتحقيقات، وحاز وأحرز وباع آثارا مصرية خارج البلاد، ولم يكن بحوزته مستند رسمي بقيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة.

كما أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير شاركوا في عصابة كان من أغراضها تهريب آثار إلى خارج البلاد، واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تهريب الآثار محل الاتهام فوقعت الجريمة.

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