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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مباراة تنس تنقلب رأسا على عقب بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية.. فما الحكاية

صدى البلد

المعروف دائما أن الرياضة تمتلك قوة ناعمة كأداة مثل السياسة والدبلوماسية فكل منهم له تأثيره على الأخر والعكس فهناك أزمات سياسية بين دول انفرجت بفضل الرياضة ، فماذا لو تحولت الأمر للعكس مثلما حدث في بطولة ويمبلدون للتنس في مبارته أمس بين اللاعبة الأوكرانية والروسية والسبب كانت المصافحة.

 

وفي التفاصيل.. 

كانت  الالعبة الروسية فيكتوريا أزارينكا تدرك جيدا أنها سواء فازت أو خسرت، فلن تكون هناك مصافحة مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بعد نهاية مباراة مثيرة بينهما في بطولة ويمبلدون، مساء الأحد.

لكن ما لم تتوقعه لاعبة روسيا البيضاء هو تعرضها لصيحات الاستهجان أثناء الخروج من الملعب رقم واحد، بعد أن لعبت دورها في تقديم مباراة ممتعة من 3 مجموعات.

وشعرت أزارنيكا بالحيرة والارتباك وهي تعاني من أجل معرفة سبب استياء المشجعين، وإطلاق هذه الصيحات.

ووصفت أزارينكا رد الفعل بأنه "غير عادل"، لكنها قللت من أهمية الواقعة، وقالت إن الجماهير ربما لم تكن على دراية لماذا لم تعرض مصافحة سفيتولينا في نهاية  المباراة ينهما في الدور الرابع. ومنذ بدء الحر الأوكرانية ومع استخدام موسكو لروسيا البيضاء كنقطة انطلاق لما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة"، تمسكت سفيتولينا بموقفها بعدم مصافحة لاعبات من البلدين

وقالت أزارينكا: "لا يمكنني السيطرة على الجمهور، لست متأكدة من أن الكثير من الناس تفهم ما يحدث".

وبغض النظر عن مدى قسوة هذه الواقعة، رفضت لاعبة روسيا البيضاء  إلقاء اللوم على سفيتولينا في هذا الموقف.

وقالت أزارينكا التي حضرت المؤتمر الصحفي وهي تخفي عينيها خلف نظارة شمسية داكنة: "أعرف إيلينا منذ فترة طويلة جدا. لطالما ارتبطت بعلاقة جيدة معها، وبالنسبة للظروف فهكذا سارت الأمور".

 

وفي الوقت الذي انصب فيه التركيز على ما حدث بعد المباراة، شعرت أزارينكا أن المواجهة في الملعب تستحق المزيد من الإشادة.

وقالت: "اعتقدت أنها كانت مباراة تنس  رائعة. إذا كان الناس سيركزون فقط على المصافحة أو الجماهير فهذا مؤسف".

وتعتقد سفيتولينا أنه يمكن تجنب مثل هذه المواقف إذا أصدر المنظمون بيانا للمشجعين، لتوضيح أنه "لن تكون هناك مصافحة بين لاعبي روسيا وروسيا البيضاء ولاعبي أوكرانيا. 

وأضافت اللاعبة الأوكرانية: "لا يعرف بعض الناس حقا ما يحدث، لذلك أعتقد أن هذه هي الطريقة السليمة للتصرف".

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