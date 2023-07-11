العمارة والنحت في شمالي سورية القديمة.. كتاب يعالج قضية التنظيم المدني

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (العمارة والنحت في شمالي سورية القديمة في عصر الحديد "1200 - 550 ق.م")، تأليف: د. علا المهدي التونسي.

أصبحت منطقة شمالي سورية القديمة في عصر الحديد مستوطنة من ممالك عدة، لم تعرف الوحدة السياسية أو العسكرية، إلا أنها تشترك بسمات حضارية وبثقافة مادية واحدة رغم التنوّع الثقافي واللغوي السائد فيها.

يعالج هذا الكتاب قضية التنظيم المدني (العمران) في منطقة شمالي سورية القديمة في عصر الحديد، ويبرز سماته واختلافه عن العمران في عصور البرونز من جهة، وعن العمران في العواصم المجاورة في عصر الحديد من جهة أخرى.

كتاب (العمارة والنحت في شمالي سورية القديمة في عصر الحديد "1200 - 550 ق.م")، تأليف: د. علا المهدي التونسي، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.