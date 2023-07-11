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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

العمارة والنحت في شمالي سورية القديمة.. كتاب يعالج قضية التنظيم المدني

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (العمارة والنحت في شمالي سورية القديمة في عصر الحديد "1200 - 550 ق.م")، تأليف: د. علا المهدي التونسي.

أصبحت منطقة شمالي سورية القديمة في عصر الحديد مستوطنة من ممالك عدة، لم تعرف الوحدة السياسية أو العسكرية، إلا أنها تشترك بسمات حضارية وبثقافة مادية واحدة رغم التنوّع الثقافي واللغوي السائد فيها.
يعالج هذا الكتاب قضية التنظيم المدني (العمران) في منطقة شمالي سورية القديمة في عصر الحديد، ويبرز سماته واختلافه عن العمران في عصور البرونز من جهة، وعن العمران في العواصم المجاورة في عصر الحديد من جهة أخرى.

كتاب (العمارة والنحت في شمالي سورية القديمة في عصر الحديد "1200 - 550 ق.م")، تأليف: د. علا المهدي التونسي، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب كتاب العمارة والنحت علا المهدي التونسي منطقة شمالي سورية القديمة قضية التنظيم المدني

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