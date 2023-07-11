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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المانجا زي الفل.. تعليق مثير من خالد الغندور على بقاء الإسماعيلي بالدوري

صدى البلد

احتفل خالد الغندور، الإعلامي بقناة نادي الزمالك، ببقاء الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي: "مبروك لدراويش مصر و برازيل مصر الإسماعيلي البقاء رغم انف الكارهين و الحاقدين و المانجا زي الفل  و مش هينزل".

وكان احتفل الغندور ببقاء الإسماعيلي بالدوي علي الهواء مباشرة علي قناة الزمالك موجها رسائل غير مباشرة لجماهير الأهلي.

وتحدث خالد الغندور عن بقاء الإسماعيلي في رسالة لأنصار الأهلي: «المانجا ماباظتش والفريق مانزلش».

وأكمل: «الإسماعيلي النادي العريق أول من توج بأفريقيا، وصانع النجوم ونادي المدينة الساحلية الجميلة يبقى كبيرًا».

وكان الإسماعيلي قد فاز على الداخلية وضمن البقاء ضمن أندية المصري الممتاز.

وكانت جماهير الأهلي هتفت ضد الإسماعيلي خلال مباراة الفريقين الأخيرة مرددة «هينزل هينزل»، في إشارة إلى اقتراب هبوط الدراويش وقتها.

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