عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السماء تمتلئ بآلاف الطائرات.. ما القصة

صدى البلد

في مشهد عجيب ومثير للانتباه تصدرت خريطة تعج بالطائرات تشبه قطع الذهب المنثور مواقع السوشيال ميديا وكأن جميع طائرات صعدت في آن واحد.


وأظهرت صور متلألئة من السماء لعدد كبير من الطائرات التي تقلع وتهبط في كافة أنحاء الأرض، في واحد من أكثر أيام الطيران ازدحاماً، وذلك الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن "Flightradar24" عن رصد أكبر عدد من الرحلات الجوية التجارية منذ انطلاق الموقع في 2007، وبلغ 134386 رحلة طيران تجارية في يوم الخميس الماضي الموافق 6 يوليو، ليكون ذلك اليوم هو الأكثر ازدحاماً في سماء الطيران على الإطلاق.


وأفاد الموقع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يوم الخميس كان الأكثر ازدحاما للطيران التجاري الذي قمنا بتتبعه على الإطلاق، 134386 رحلة طيران تحلق حول العالم فى 24 ساعة في 6 يوليو.. والجمعة سيكون يومًا مزدحمًا آخر... أكثر من 20000 رحلة جوية في الوقت الحالي"

 

وأفاد اتحاد "إياتا"، أن هذا التعافي في حركة النقل الجوي الذي يأتي خصوصا بفضل إعادة الصين فتح حدودها، مما سيدر أرباحا على شركات الطيران إذ يتوقع أن يصل صافي أرباحها إلى 9.8 مليارات دولار هذا العام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي بالدوري

بسبب غرامة الزمالك.. خلاف جديد بين كهربا وإدارة الأهلي | تفاصيل

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

عاجل .. بفضل سيراميكا كليوباترا .. الأهلى بطلا للدوري المصري للمرة الـ 43 فى تاريخه

حدث ليلا| ظهور صادم للفنان إيمان البحر درويش .. وقرار بـ إيقاف ديانج 6 أشهر

أنا هثبتلكم.. كامل الوزير يتحدى نائبين: لو كلامكم صح هقدم استقالتي

بعد الإفراج عن الأعلاف .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبط اليوم

ترشيحاتنا

قبل ساعات من قمة الناتو.. روسيا تستعرض عضلاتها في العاصمة الأوكرانية

القبة الحرارية تضرب الدول العربية والكويت والعراق الأكثر تأثرا| تفاصيل

التعليم تنفي تسريب امتحان الديناميكا 2023 قبل توزيعه بلجان الثانوية العامة

هل قراءة سورة يس 7 مرات لفك السحر حقيقة أم اعتقاد؟.. الإفتاء تحسم

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل.. حيلة جديدة لسرقة أموال المستخدمين على فيس بوك.. وهواتف من Oppo تتخطى 100 مليون نسخة مبيعات

جفاف ودمار.. تسجيل أعلى درجات حرارة في العالم خلال أول أسبوع من يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

طريقة عمل البان كيك بأكثر من وصفة

هل ينهار الزمالك امام الاهلي؟.. وقف القيد سيؤثر على الفريق ..ايه الحكاية

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

فيديو

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

أمن قومي.. تحذير مصري من الذكاء الاصطناعي ومخاطر يسببها استخدامه الخاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ