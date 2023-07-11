السماء تمتلئ بآلاف الطائرات.. ما القصة

في مشهد عجيب ومثير للانتباه تصدرت خريطة تعج بالطائرات تشبه قطع الذهب المنثور مواقع السوشيال ميديا وكأن جميع طائرات صعدت في آن واحد.



وأظهرت صور متلألئة من السماء لعدد كبير من الطائرات التي تقلع وتهبط في كافة أنحاء الأرض، في واحد من أكثر أيام الطيران ازدحاماً، وذلك الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن "Flightradar24" عن رصد أكبر عدد من الرحلات الجوية التجارية منذ انطلاق الموقع في 2007، وبلغ 134386 رحلة طيران تجارية في يوم الخميس الماضي الموافق 6 يوليو، ليكون ذلك اليوم هو الأكثر ازدحاماً في سماء الطيران على الإطلاق.



وأفاد الموقع عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يوم الخميس كان الأكثر ازدحاما للطيران التجاري الذي قمنا بتتبعه على الإطلاق، 134386 رحلة طيران تحلق حول العالم فى 24 ساعة في 6 يوليو.. والجمعة سيكون يومًا مزدحمًا آخر... أكثر من 20000 رحلة جوية في الوقت الحالي"

وأفاد اتحاد "إياتا"، أن هذا التعافي في حركة النقل الجوي الذي يأتي خصوصا بفضل إعادة الصين فتح حدودها، مما سيدر أرباحا على شركات الطيران إذ يتوقع أن يصل صافي أرباحها إلى 9.8 مليارات دولار هذا العام.