وزيرة الهجرة تلتقي أبناء الجالية المصرية في الهند وباكستان لمناقشة أوضاعهم

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، أن مصر تجمعها علاقات متميزة مع الهند وباكستان، ويمكن البناء لمستقبل أفضل للجميع، حيث هناك قواسم تاريخية مشتركة ويمكن التعاون وتبادل الخبرات، مضيفة "وجود المصريين في قارات العالم يزيد من قوى مصر الناعمة ويضمن نقل الخبرات المختلفة إلى مصر"، مذكرة بأن مصر والهند احتفلتا بمرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أيام قليلة.

جاء ذلك خلال عقد الوزيرة لقاء افتراضيًا عبر الفيديو كونفرانس، ضمن مبادرة ساعة مع الوزيرة، مع نحو 30 مصريا من رموز الجالية المصرية في الهند وباكستان، لمناقشة أوضاعهم والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين في هذه الدول.

وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الثلاثاء أنه قد حضر اللقاء مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات السفير عمرو عباس، وسفير مصر في الهند السفير وائل حامد، ونائب رئيس البعثة المصرية لدى باكستان السفير سامح الغمراوي، كما شارك في اللقاء عدد من ممثلي الإدارات والهيئات والمؤسسات بالدولة.

وقالت الوزيرة، خلال اللقاء، إنها تضع في صدارة اهتماماتها الاستماع إلى المصريين حول العالم، لتؤكد أن الدولة المصرية دائما ما تصغي إلى أبنائها حول العالم، مشيرة إلى أنها قابلت الجاليات المصرية في أكثر من 40 دولة حتى الآن، ولأول مرة تلتقي أبناء المصريين في الهند وباكستان.

وأكدت أن الوزارة حريصة على التواصل مع المصريين حول العالم بأشكال التواصل كافة، وعلى مدار الساعة، ما يضمن الاستماع لمختلف الأفكار والمقترحات وحل مشكلات المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، موضحة أن هناك ممثلين عن مؤسسات الدولة يحرصون على المشاركة في مختلف اللقاءات مع المصريين بالخارج، ليشاركوا في خطط التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة.

وثمنت وزيرة الهجرة، الجهود التي يقوم بها أعضاء الجالية، خاصة تنظيم الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، ومشاركتهم الفاعلة مع المجتمعات بالخارج، وتوطيد العلاقة بين مواطنينا ودول الإقامة، مؤكدة أن الهجرة تعزز التنمية في جوانب مختلفة، وهو ما نحرص على تطبيقه، من استراتيجية عمل الوزارة.

وفي السياق ذاته، أشادت سها جندي، بحرص المصريين بالخارج على التفوق في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من شباب الباحثين والخبراء المصريين في عدد من الجامعات الهندية والباكستانية.

ولفتت إلى أهمية فتح آفاق من التعاون مع أبناء الجالية من النابغين في المجالات المختلفة من دارسي الدراسات العليا في الجامعات الهندية، والربط بينهم وبين الجهات المعنية بالعمل في مجالات تخصصاتهم في مصر، وبحث كيفية تنظيم نقل الخبرات والمعارف التي تكونت لديهم إلى الكوادر العاملة داخل مصر في نفس مجالات تخصصاتهم، والمجالات التي تتميز بها باكستان والهند، ومن بينها مجالات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها.

وأشارت الوزيرة إلى إمكانية زيادة الفعاليات الثقافية والفنية الموجهة للجالية في كل من الهند وباكستان، بهدف تعزيز الهوية المصرية لديهم وربطهم بالوطن الأم، مؤكدة أن الوزارة تحمل اسم المصريين بالخارج، ولذلك حرصنا على دعمهم وتوفير مختلف المحفزات والتيسيرات.

وذكرت وزيرة الهجرة أن عدد المسجلين للمشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، بلغ نحو ألف شخص، حيث يستهدف في نسخته الجديدة عددا من المحاور المهمة وهي: (المحور الاقتصادي - المحور السياسي والتعليمي - المحور الاجتماعي والخدمي)، وهي محاور تم التوصل إليها من خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج التي تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة".

وتناولت الوزيرة سلسلة المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، سواء تخفيضات تذاكر الطيران للعائلات على مدار 216 يوما، والاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، وذلك من كل دول العالم بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل إلى 25%، وتخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة.

وأضافت أن باقة التخفيضات دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وكذلك سيارات المصريين بالخارج، وتأسيس شركة استثمارات المصريين بالخارج واتخاذ خطوات جادة بلقاء المجموعة التأسيسية والجهات التنفيذية في مصر، للاتفاق على مختلف المحددات، والتنسيق لطرح الشركة في البورصة المصرية والبورصات العالمية، عبر صندوق استثماري، حيث تضم مجالات مختلفة في العقارات والإنتاج الزراعي والصناعي وغيرها، وكذلك طرح أوعية ادخارية بعوائد مجزية، وتوفير أراض ووحدات للمصريين بالخارج، وتخفيضات للدفع بالدولار، لإتاحة العملة الصعبة، وفتح الباب للاستثمار الصناعي للمصريين بالخارج مع إطلاق خارطة الاستثمار الصناعي ويمكن معرفة تفاصيلها واستكشاف فرص الاستثمار في مصر عبر الرابط:

https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/exploreMap.aspx

وأكدت وزيرة الهجرة أننا نؤمن بأهمية مناقشة وتنفيذ المقترحات الجادة والمتميزة للمصريين بالخارج، قائلة إننا قطعنا شوطا كبيرا في تصميم تطبيق المصريين بالخارج، والذي سيتناول كافة الفرص والمحفزات للمصريين بالخارج، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج يضم كافة الخدمات الإلكترونية والمزايا الموجهة لتيسير عملية التواصل مع المصريين العاملين بالخارج، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة لهم، بالإضافة إلى المساهمة في ربطهم بوطنهم الأم، ونقل الصورة الصحيحة لما يحدث داخل مصر على أرض الواقع.

كما تناولت، خلال اللقاء، ما قامت به من تيسيرات لجلب المصريين بالخارج لسياراتهم، دون رسوم أو جمارك وإتاحة الشراء من المناطق الحرة، وحل ما يعترض التنفيذ من مشكلات.

وأوضحت وزيرة الهجرة أننا نحرص على تعزيز الهوية الوطنية للمصريين بالخارج، من خلال فعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وربط الأطفال والشباب بجذورهم، تحميله عبر الهاتف المحمول سواء كان اندرويد أو أيفون، عبر الروابط التالية، أندرويد: https://cutt.us/1m8wS، أيفون: https://cutt.us/L6yYj وكذلك ملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث للتعرف على تاريخهم وحضارتهم، وتعريفهم بما يحدث من نهضة حقيقية في المشروعات القومية، وكذلك ربط شباب الباحثين بالوطن، ليسهموا في خطط التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة، عبر أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوارMEDCE والذي يتيح التسجيل للشباب المصري في الخارج عبر الرابط: https://medcegypt.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى حرص الوزارة على التدريب من أجل التوظيف، والسعي المستمر للتعاون مع الشركاء والتنسيق لإتاحة فرص عمل آمنة ومجزية لشبابنا بالخارج، سواء في الاتحاد الأوروبي أو المملكة العربية السعودية وإيطاليا والمجر وهولندا وغيرها من الدول، بجانب خدمات التدريب والتأهيل للشباب وتوفير بدائل الهجرة غير الشرعية عبر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

بدوره، أوضح سفير مصر في الهند أن هناك رموزا مصرية متميزة حول العالم، وأن الجالية المصرية في الهند تضم نخبة متميزة في مختلف المجالات، مؤكدا أن السفارة تفتح أبوابها وخدماتها للمصريين بالخارج، وتحرص على متابعتهم وحل مشكلاتهم، انطلاقا من حرص مؤسسات الدولة على خدمة المصريين بالخارج، مشيرا إلى أهمية تسجيل المصريين بالخارج لبياناتهم في السفارات لسهولة التواصل معهم وحل مشكلاتهم.

من جانبه، قال نائب رئيس البعثة المصرية لدى باكستان، إن الدبلوماسيين المصريين بالخارج يضعون مصلحة المصريين بالخارج في صدارة اهتماتهم، مؤكدا حرص السفراء والقناصلة على حل التحديات والمشكلات التي يواجهها المصريون بالخارج.

