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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى ويناقش سبل تطوير العمل

صدى البلد

تَرأًسَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية ، اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الجديد من المستشارين  فهيمة الحكيم،  عبد الناصر خطاب،  عبد الحليم محمود، زينب صادق،  أحمد عبد اللطيف،  نهى الزيني، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وذلك في حضور  المستشار  أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

أكد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن المستشار حافظ عباس، استعرض  خلال الاجتماع، منظومة العمل داخل النيابة الإدارية، وبحث سُبُل تطوير وتعزيز الآليات التي تكفل للنيابة الإدارية أداء رسالتها السامية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق العدالة الناجزة.

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