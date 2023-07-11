إنتهاء فعاليات الدورة التدريبية حول الملاريا والفيلاريا والليشمانيا بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انتهاء فعاليات الدورة التدريبية حول الملاريا و الفيلاريا و الليشمانيا لمسئولي الملاريا وبائي و مراجعي المعمل بوحدات الملاريا

شمل التدريب مناقشة ملاحظات المرور و آلية تطوير الأداء خلال الفتره المقبله إلى جانب الاستعداد لزياره منظمه الصحه العالميه لإعلان مصر خاليه من الملاريا

عقدت الدورة تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتورة سحر علي مدير الاداره العامه للأمراض المتوطنة وحاضر بها الدكتور محمد صلاح الدين مدير اداره الملاريا و الفيلاريا و الليشمانيا

وقالت الدكتورة سحر علي مدير الاداره العامه للأمراض المتوطنة بالمديرية إن الورشة تضمنت تدريباً عملياً للمشاركين علي تحضير صبغة جسيما وفحص عينات ملاريا و فيلاريا إيجابي و كيفيه تشخيص الحالات و التعامل مع مرض الملاريا و الفيلاريا و الليشمانيا و تحويل المرضي لتلقي العلاج فور تشخيص الحالة.