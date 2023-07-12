ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر المانجو؟

المانجو من الفاكهة الصيفية التى يفضلها الجميع يعشقها الكبار والصغار لها فوائد صحية كثيرة ومتنوعة تمد بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن حتى قشرتها الخارجية لها فوائد أيضاً رغم أن البعض لا يفضل تناول قشر المانجو نرصد في هذا التقرير فوائد غير متوقعة لبشرة المانجو وفقاً لموقع"just food".

فوائد قشر المانجو:

كشفت إحدى الدراسات التي أجريت أن قشر المانجو به مضادات أكسدة تكافح الجذور الحرة التي تسبب الإصابة بالسرطان.

تشير الأبحاث إلى أن قشر المانجو يحتوي على مادتي البوليفينول والكاروتينات، بالإضافة إلى الألياف وفيتامين C وفيتامين E وعناصر أخرى مفيدة، لذلك فهو يساهم في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطانات.

يحتوي قشر المانجو على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان أكثر من اللب، فمن المعروف أن قشور المانجو مفيدة في العديد من أنواع السرطان مثل الرئة والقولون والثدي والدماغ والحبل الشوكي، المركبات النباتية مثل triterpenes و triterpenoids لها أيضًا خصائص مضادة للسرطان ومفيدة أيضًا في مرض السكري.

قشور المانجو غنية بالمغذيات النباتية الموجودة في النباتات، إنه مفيد لصحة قلبك ويمنع شاكله، كما أن المحتوى العالي من الألياف في قشر المانجو يساعد أيضًا في الحفاظ على مشاكل القلب، وفقًا لدراسة هارفارد، فإن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف لديهم خطر أقل بنسبة 40٪ للإصابة بأمراض القلب.

تقول دراسة جامعة ولاية أوكلاهوما المنشورة في عام 2008 إن تناول قشور المانجو يمكن أن يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم وتقليل الوزن لأنه يحتوي على هرمون اللبتين وهو هرمون ينظم استهلاك الطاقة والشهية.

تساعد مكونات قشر المانجو على تجديد البشرة، ويمكن من ذلك خلال استخدام قشرة المانجو في المقشرات الطبيعية أو تناولها.

إذ تعمل المواد الكيميائية على تأخير ظهور التجاعيد، ومن الجدير بذكره أنه لا يمكن التغلب على هذه المشكلة؛ لأنها ظاهرة طبيعية إلا أنه يمكن تأخير ظهورها من خلال العلاج المناسب.

تناول فاكهة المانجو مع قشرتها يساعد في علاج الأمساك، وعسر الهضم، والبواسير.

يساعد محتوى قشر المانجو من الألياف في تنظيم عمل العديد من أجهزة الجسم.

حب الشباب من أبرز المشكلات التي تواجه الأناث والذكور في سن البلوغ، وتعمل قشور المانجو على القضاء والتقليل من ظهور هذه الحبوب.

يحدث عند بعض النساء خلال دورة الطمث نزيف مزمن، مما يؤدي إلى خسارة الدم، والقيمة الغذائية في قشر المانجو من الممكن أن تساعد في عملية تعويض الدم المفقود.

تساهم قشور المانجو في ضبط أعراض مرض السكري، والسيطرة على معدل السكر في الدم.

تحتوي قشور المانجو على كمية كبيرة من الألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي والتي تساهم في تقليل الشعور بالجوع.

تحتوي قشور المانجو على مواد كيميائية معينة تساعد على تثبيط نمو الورم وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب كما تحمي صحة الكبد.

تحتوي التقشير أيضًا على مركبات الفلافونويد مثل المنجفيرين ، والأحماض الأولية ، والأحماض الغالية والحقن ، والكيرسيتين والكايمبفيرول التي تساعد على إبطاء الشيخوخة وكذلك الوقاية من السرطان.