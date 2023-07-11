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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أمطار غزيرة وثلوج في عز الصيف.. ماذا يحدث بجنوب إفريقيا؟

صدى البلد

في الوقت الذي يعيش فيه العالم موجة حارة وطقس رطب تعيش مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا أجواء شتوية بإمتياز، حيث تشهد أمطار غزيرة وطقس بارد على أغلب مناطقها.  

 

ونظرا لما يعانيه العالم من ظاهرة الاحتباس الحراري التي أدت لتغييرات مناخية حذرت مؤسسات دولية معنية بالمناخ من مخاطرها التي باتت تهدد الكوكب، وتعرضت مدينة جوهانسبرج جنوب إفريقيا أمس لموجة تساقط الثلوج، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة وأجزاء أخرى من جنوب إفريقيا موجة باردة، ما أدى تزايد الطلب على التدفئة في بلد يعاني من إمداد متقطع للكهرباء.

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية من إغلاق محتمل للطرق ودرجات حرارة شديدة البرودة فيما لم تتعرض المدينة لمثل هذا الطقس، التي تقع على ارتفاع يزيد عن 1700 متر، ومع ذلك لا يزال هطول الثلوج نادرًا، وكانت آخر مرة شوهد فيها تساقط للثلوج في عام 2012.

 

وشددت خدمة الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا من أن درجات الحرارة الجليدية تشكل خطرًا على المواطنين بينما تتجاوز طلبات التدفئة المتزايدة إمدادات الكهرباء مع استمرار شتاء جنوب إفريقيا في يوليو وأغسطس.

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