عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء ممنوعون من تناول فاكهة صيفية مفضلة للجميع | كارثة

فواكه
فواكه

على الرغم من أن البطيخ  يحتوي على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن التى يحتويها ومغذيات نباتية ، ولكن يوجد هناك أشخاصاً لا ينبغي عليهم تناول البطيخ أبداً، لأنهم يعانون من أمراض ومشكلات صحية معينة.. 

نرصد اهم الفئات الممنوعة من تناول البطيخ وفقا لموقع  Health remediez

مرضى السكر:

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فهناك احتمالات كبيرة أيضًا لأن يرفع البطيخ مستويات الجلوكوز، حيث قد يؤدي الكثير من البطيخ إلى زيادة مستويات السكر في الدم. قد تكون فاكهة صحية، لكنها سكرية للغاية. تأكد دائمًا من استشارة الطبيب قبل تناوله إذا كنت تعاني من اي نوع من مرض السكر

أمراض القلب وضغط الدم:

يؤثر الإفراط في تناول البطيخ على القلب والأوعية الدموية وضغط الدم ويساعد على إخراج السموم من الجسم ، كما ينصح الاطباء، كل من يعاني من الإسهال وحصى الكلى وتصلب الشرايين وورم البروستات الحميد بتناول كمية محدودة جدا من البطيخ الأحمر ،ومن يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية بتناوله أيضا".

الكبد:

قد يكون للبطيخ بعض المخاطر على الكبد، الأشخاص الأصحاء قد لا يعانون من مشاكل لكن الذي لديهم مشاكل في الكبد أو بتناولون الكحوليات ينبغي عليهم عدم تناول كميات كبيرة من البطيخ. لأن المستوى المرتفع من اللايكوبين في البطيخ قد يتسبب في التهاب الكبد

أضرار تناول البطيخ على الأمعاء:

يعتبر البطيخ مصدرًا ممتازًا للمياه ومصدرًا مهمًا أيضًا للألياف الغذائية. ومع ذلك فإن تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى مشاكل في الامعاء والجهاز الهضمي مثل الإسهال وانتفاخ البطن والغازات وما إلى ذلك.

البطيخ الأوعية الدموية التهاب الكبد الفيتامينات والمعادن القلب والأوعية الدموية انتفاخ البطن والغازات انتفاخ البطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الأهلي أم بيراميدز.. شوبير يكشف وجهة مصطفى فتحي المقبلة

خلاص يعني.. أكرم توفيق يثير الجدل بشأن صفقة إمام عاشور

تنسيق الكليات العسكرية| موعد التقديم لـ"الحربية" 2023 2024 والشروط المطلوبة

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل.. تناول هذا المشروب بعد تركه فترة يسبب التسمم|تعرف عليه

مرض خطير يصيب 40 %؜ من سكان العالم.. تعرف على أسبابه وأعراضه

احذر هذا الطبق على المائدة.. يسبب أمراضا خطيرة

بعد ظهور تطبيق ثريدز…ماذا يفعل إدمان السوشيال ميديا بصحتك ؟ مفاجأة

حلويات من المطبخ العثماني .. أسرار عمل البسبوسة التركية بالمكسرات

الجمرة الخبيثة..وباء جديد يتفشي في اندونسيا.. تعرف علي أسباب هذا المرض واعراضه

خطوبة طفلين في عمر الـ13 تثير الجدل على السوشيال ميديا| ما القصة؟

بنسبة شفاء 99٪؜.. أمل جديد لعلاج حب الشباب بالإبر المجهرية

ترشيحاتنا

دبلوماسيون يكشفون مفاجئة.. ترتيب خاص بأوكرانيا مثل إسرائيل

مصطفى فتحي يبلغ الأهلي برغبته في الانضمام للفريق

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

تتخطى الـ 40 مئوية.. درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الواحد بيشوف العجب.. رسالة غامضة ومثيرة من شوبير عن تاريخ الأهلي

30 غارة.. القوات الجوية الأوكرانية توجة ضربة قوية للجيش الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللسان المشعر.. التدخين والمضادات الحيوية تتسبب في كارثة لأمريكي.. صورة

فيديو صادم..سائح كندي يعتدي بوحشية على ضابط مطار في كولومبيا

البرازيل.. شجار بمباراة كرة قدم يتسبب في مصير مأساوي لشابة.. فيديو

بعد إصابة إيمان البحر درويش بها.. تعرف على أسباب حدوث جلطة المخ

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ