هؤلاء ممنوعون من تناول فاكهة صيفية مفضلة للجميع | كارثة

على الرغم من أن البطيخ يحتوي على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن التى يحتويها ومغذيات نباتية ، ولكن يوجد هناك أشخاصاً لا ينبغي عليهم تناول البطيخ أبداً، لأنهم يعانون من أمراض ومشكلات صحية معينة..

نرصد اهم الفئات الممنوعة من تناول البطيخ وفقا لموقع Health remediez

مرضى السكر:

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فهناك احتمالات كبيرة أيضًا لأن يرفع البطيخ مستويات الجلوكوز، حيث قد يؤدي الكثير من البطيخ إلى زيادة مستويات السكر في الدم. قد تكون فاكهة صحية، لكنها سكرية للغاية. تأكد دائمًا من استشارة الطبيب قبل تناوله إذا كنت تعاني من اي نوع من مرض السكر

أمراض القلب وضغط الدم:

يؤثر الإفراط في تناول البطيخ على القلب والأوعية الدموية وضغط الدم ويساعد على إخراج السموم من الجسم ، كما ينصح الاطباء، كل من يعاني من الإسهال وحصى الكلى وتصلب الشرايين وورم البروستات الحميد بتناول كمية محدودة جدا من البطيخ الأحمر ،ومن يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية بتناوله أيضا".

الكبد:

قد يكون للبطيخ بعض المخاطر على الكبد، الأشخاص الأصحاء قد لا يعانون من مشاكل لكن الذي لديهم مشاكل في الكبد أو بتناولون الكحوليات ينبغي عليهم عدم تناول كميات كبيرة من البطيخ. لأن المستوى المرتفع من اللايكوبين في البطيخ قد يتسبب في التهاب الكبد

أضرار تناول البطيخ على الأمعاء:

يعتبر البطيخ مصدرًا ممتازًا للمياه ومصدرًا مهمًا أيضًا للألياف الغذائية. ومع ذلك فإن تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى مشاكل في الامعاء والجهاز الهضمي مثل الإسهال وانتفاخ البطن والغازات وما إلى ذلك.