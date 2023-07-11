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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

رئيس الدستورية العليا يشيد بدور هيئة قضايا الدولة: إحدى ركائز منظومة العدالة

صدى البلد

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الهيئة، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبة وفد ضم كلًا من: المستشار ون  رجب عبد الحكيم سليم، و محمد عماد النجار، والدكتور عبد العزيز سالمان، وطارق عبد الجواد شبل،  طارق عبد العليم، و خالد أحمد رأفت،  صلاح محمد عبد المجيد، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك لتقديم التهنئة  بمناسبة تقلده منصب رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

وأكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به قضايا الدولة، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية. 

وأشاد بدورها في الدفاع عن الحق والمال العام للدولة، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار  مسعد عبد المقصود في قيادة هيئة قضايا الدولة، كأعرق هيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.

ومن جانبه، عَبّرَ رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وخالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وأكد على ما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.

جاء ذلك بحضور كل من المستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة: 

 أحمد حسين عرفة

و جمال عبد الرازق إبراهيم بخيت

و رفعت محمد المحلاوي

ورجب محمد الموزي

وو مصطفى عراقي ابو العينين

و مرزوقة إسماعيل عبد السلام

كما حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة:

المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة والمستشار أحمد فكري صالح الأمين العام للهيئة

والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني

 والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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