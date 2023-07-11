عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحرز فضية تتابع الشابات ببطولة العالم للخماسي الحديث بالإسكندرية

الثنائي المصري سارة
الثنائي المصري سارة عمرو وفريدة أبو هاشم

حقق الثنائي المصري سارة عمرو وفريدة أبو هاشم الميدالية الفضية بمسابقة تتابع الفرق شابات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عامًا والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 12 يوليو وحتي 17 من الشهر ذاته.

وتوج الثنائي المصري بالميدالية الفضية برصيد 1507 نقطة ، فيما أحرز الثنائي الألماني الميدالية الذهبية برصيد 1511 نقطة ، وحقق ثنائي منتخب إيطاليا الميدالية البرونزية برصيد 1448 نقطة.

وتقام الآن منافسات تتابع الشباب بمشاركة الفريق المصري الذي يضم محمد حاتم وأسامة مدحت.

وانطلقت البطولة اليوم بمنافسات تتابع الفرق للفتيات والبنين، ويتكون فريق الشباب من محمد حاتم وأسامة مدحت، فيما يضم فريق الشابات فريدة أبو هاشم وسارة عمرو.


وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات وتتابع الفرق والتتابع المختلط.

وتشارك في بطولة العالم  35 دولة وهي: البرازيل، بوركينافاسو، كندا، الصين، تايوان، التشيك، إستونيا، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، جواتيمالا، المجر، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، مولودفا، بولندا، البرتغال، صربيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا، الهند، بالإضافة إلى مصر.

بطولة العالم للخماسي الحديث بطولة العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

الكويت.. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن مغادرة السيارات الأجنبية للبلاد

مش ناقصة مشاكل| "أزمة ممر" قبل قمة الأهلي والزمالك.. مرتضي منصور يعلق.. وموعد تسليم الدرع

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

ارسلتله فيديوهاتي بغرفة نومي بأوضاع مخلة.. اعترافات ثرية وقعت فريسة لشاب

ترشيحاتنا

رياح قوية وضباب.. تعرف على طقس الإمارات غدا الأربعاء

واجهة برلمانية وقضائية مشرفة.. أحمد موسى يشيد برئيس مجلس النواب

خبير يوضح القطاعات المستفيدة من الاستثمارات الحالية في مصر

تطبيق كارت التموين الموحد.. مصير البطاقات وأول محافظة يبدأ العمل فيها

منخفض الهند.. الأرصاد تحذر: درجة الحرارة تصل لـ 39 في هذا الموعد

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا يحدث لو اكتمل الملء الرابع بهذه السعة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة رخيصة بنفس فعالية أدوية مرض السكري .. لن تتوقعها

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري بكوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ