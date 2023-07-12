عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتجار غير مشروع..قرار عاجل من النيابة بشأن متهم في واقعة النقد الأجنبي

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

ربطني بالحبل وصورني في وضع مخل.. مأساة صغير بمدينة نصر

وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجد بدائرة قسم شرطة بولاق ، وبحوزته مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" .

النقد الأجنبي الإتجار غير المشروع الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى مزاولة نشاط غير مشروع مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

خلاص يعني.. أكرم توفيق يثير الجدل بشأن صفقة إمام عاشور

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

مفاجأة.. صفقة الأهلي الجديدة تقترب من الرحيل

الطروحات الحكومية وجذب مليارات الدولارات.. الحكومة تزف أخبارا سعيدة خلال ساعات

بـ 15 مليون يورو.. الأهلي يستهدف ضم لاعب عالمي

تطبيق كارت التموين الموحد.. مصير البطاقات وأول محافظة يبدأ العمل فيها

موضوعات متعلقة

ربطني بالحبل وصورني في وضع مخل.. مأساة صغير بمدينة نصر

تجديد حبس 3 سيدات لحيازتهن كمية من الفودو

قرار من المحكمة بشأن شخصين سرقا مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة

تجديد حبس شخصين بتهمة سرقة شقة في منطقة الساحل

اعترافات متهم لحيازته كمية من مخدر الحشيش في الشروق

حبس شخص لحيازته كمية من مخدر الحشيش في المعصرة

بواسطة مفك صليبة.. حبس لص عدادات المياه في الشروق

احترف السرقة منذ الصغر.. اعترافات لص الهواتف في منطقة الخليفة

ترشيحاتنا

أمين عمر يقترب من إدارة مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك..تفاصيل

قمة الناتو| موافقة تركيا والمجر على انضمام السويد للحلف.. وقرار صادم من الولايات المتحدة لـ أوكرانيا

تذبذب أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

اتجار غير مشروع..قرار عاجل من النيابة بشأن متهم في واقعة النقد الأجنبي

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. تفاصيل تدبير مصر ملياري دولار من بيع الشركات

تعرض الفنانة شاهيناز لـ حادث سير .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض الفنانة شاهيناز لـ حادث سير .. صور

لن تصدق ما حدث مع زوجين اشتريا مزهرية صغيرة من مزاد خيري..صور

أمراض في المعدة تسبب الدوخة وانخفاض الضغط.. تفاصيل

اكتشف أضرار تناول المانجو .. واحذر الخضراء تسبب كوارث صحية

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ