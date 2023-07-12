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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محاربة النجاح مش الحل.. رامي صبرى يرد على غلق أغنية "يمكن خير"

صدى البلد

رد الفنان رامى صبرى على غلق عمرو مصطفى لأغنيته "يمكن خير”.

وكتب رامى صبرى على حسابه بتطبيق انستجرام:"بالدليل يمكن خير لحن رامي صبري اي حد يقدر يوقف أي أغنية يوتيوب لحد لما يوتيوب يتأكد انها ملك صاحب الأغنية. بس ردينا بالقيديو علشان كمان الجمهور يعرف ويتاكد اننا مابناخدش لحن مش بتاعنا ونكتب عليه اسمنا..محاربه النجاح مش الحل".

وأضاف :"الحل إنك تشتغل علي نفسك وتركز في شغلك وتعمل جديد علشان الجمهور يستمتع مش تحارب النجاح . يمكن خير من ضمن نجاحات رامي صبري وليست اولها ولا اخرها. ربنا يهدي الجميع ونركز في صناعة الموسيقى بدل ما نهدها. شكرا لحضرتكم".

 

يذكر أن رد المطرب رامي صبري، على اتهام الفنان عمرو مصطفى له بسرقة لحن أغنيته "رقصة"، قائلا: "أنا مبحبش أتكلم عن زملائي بشكل سلبي، وعمرو المفترض إنه عشرة كبيرة وصديق واحنا أصحاب وعلشان فيه بيني وبينه عشرة مش هرد بطريقته اللي معجبتنيش واللي اتهمني فيها بالسرقة".

 

 

وأضاف رامي صبري خلال لقائه ببرنامج "أجمد 7"، المذاع على إذاعة "نجوم إف إم": "مش رامي صبري اللي يسرق لحن ولو هو يعرفني كويس مش هيتهمني الاتهام ده ممكن يكون فيه توارد أفكار وفيه 10 ألحان ممكن يكون فيهم جملة شبه التانية ومرة عملت أغنية لعامر منيب اسمها ده مكنش حب وهندم ليه، بعدها بسنة عمل عمرو دياب أغنية الملحن بتاعها محمد يحيى أغنية ريحة الحبايب، والاتنين نفس الشكل، وده مش عيب ومطلعتش ساعتها وقلت هتخانق مع محمد يحيي وارفع عليه قضية".

وأكمل: “مشكلة عمرو مصطفى مش أغاني، لأن لو حد فينا سرق حاجة منه هيقاضيه وهيعمل كل حاجة بالقانون لأنه خريج كلية حقوق، وأنا خريج معهد موسيقى عربية قسم تأليف موسيقى يعني لما تيجي تتكلم عن متخصص وانت خريج حقوق يبقى لازم تعرف انت بتتكلم عن مين”.

واستطرد رامي صبري : "ركز في شغلك اكتر واعملنا شغل حلو وانا عن نفسي لو فيه اغنية حلوة ليا هاغنيها، إنما تطلع تقول ده سرق وده خد مني عيب يطلع من فنان كبير زيك".

 

 

 

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