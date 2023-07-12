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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرض الفنانة شاهيناز لـ حادث سير .. صور

صدى البلد

كشفت المطربة شاهينازعنتعرضها لحادث سير ، حيث نشرت مجموعة من الصور لسيارتها .

وعلقت شاهيناز على الصور:" قدر الله وما شاء فعل .. الحمدلله".

طرحت النجمة شاهيناز، أغنية جديدة  بعنوان "قلبي بيدلع" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على تطبيق الأغاني “أنغامي”، وعبر المنصات الإلكترونية المختلفة، وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية، وذلك قبل طرحها على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”. 

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

أغنية قلبي بيدلع من كلمات فيصل همامي والحان وتوزيع آدم حسين .

ويقول مطلع الأغنية:

الليله أنا قلبي عيدو 
علشان وياه حبيبه
قلبي اللي م الشوق انكوى ياما جرالو
الليله أنا قلبي بيدلع 
بعد ماكان م الشوق هيولع


يذكر أحدث أعمال النجمة شاهيناز برنامج "بنت أصول" وأغنية " لو ناسيين أفكركوا" بمشاركة الفنان محمد رمضان وقالت شاهيناز "أنا سعيدة جدا بتقديم أغنية "لو ناسيين أفكركوا" ونجاحها، و محمد رمضان نجم كبير وفنان رائع سعدت بالعمل معه".

 

 

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