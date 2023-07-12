دعاء لراحة القلب وجلب الطمأنينة.. ردده عقب التسليم في الصلاة

دعاء لراحة القلب والطمأنينة.. محل بحث كثير من المواطنين عبر شبكة الإنترنت ويلجأ إليه الكثير من الناس بسبب متاعب الحياة ومتطلباتها، وهذا إن دل فإنما يدل على يقين العبد بأن الله عز وجل هو القادر على اراحة النفوس وتفريج الهموم وفك الكروب.

ودعاء لراحة القلب والبال يعني أن الاستعانة لا تكون إلا بالله وليس العباد وحتى يستجيب الله دعاء لراحة القلب والبال يجب أن يكون العبد على يقين بأن الله سيستجيب له.

أدعية لراحة القلب

الروح اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من علما لا ينفع ومن قلبا لا يخشع ومن نفسا لا تشبع ومن دعوة لايستجاب لها اللهم ارض عنا وارضنا يا أرحم الراحمين.

(لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش الكريم قال يزيد: رب السموات السبع ورب العرش الكريم).

(اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي).

(اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي).

(دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت).

(دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين).

(اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك).(اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر).

أدعية لهداية النفس ودعاء راحة البال

* رب إني أسألك أن تريح قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير، رب إن في قلبي أمورا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، رب كن معي في أصعب الظروف وأريني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

* اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، وصحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم .

* اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

* اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

* اللهم استر عورتي واقبل عثرتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين.

* اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي السماء .



أدعية لراحة القلب وإزالة الهم

وردت الكثير من الأدعية في السنة النبوية الشريفة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- التي تريح البال، وتفرج الهم، وتشرح الصدر، منها:

قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنها لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له».

قوله - صلى الله عليه وسلم- ذات يوم لأسماء بنت عميس - رضي الله عنها-: «ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا».

ما روى عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه، وأبدله مكان حزنه فرحا، قالوا: يا رسول الله! ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن».

يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري، وأرحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين، يا ودود يا كريم يا جبار السماوات والأرض يا هادي القلوب اهدي قلبي.

يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني، اللهم لا تزين لي عمل السوء اللهم ذكرني دائما بأن الدنيا زائلة فاصرف عني زينتها، اللهم ارحمني فمن لي اله غيرك؟ من يرحمني غيرك؟ من يستر علي غيرك؟ من يرزقني غيرك؟ من يصبرني على هذه الدنيا غيرك؟

فوضت أمري إليك وجهت وجهي إليك لا ملجأ إلا إليك اللهم إنك تعلم ما بحياتي كله الظاهر والباطن ما اعلمه وما أنت أعلم به مني استغفرك وأتوب إليك اللهم خذ بيدي إلى الهداية وفرح قلبي.

اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك الله إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة ارحمني برحمتك.